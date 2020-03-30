В хабаровском «СКА-Нефтянике» подвели предварительные итоги сезона

Официально сезон 2019-2020 еще не закончен - «золотой» матч между хабаровским «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» так и не состоялся. Более того - и игры «Енисея», и «Водника» за бронзовые медали чемпионата также перенесены. Арена «Ерофей» закрыта «на лопату» - из-за коронавируса, беспрецедентные меры против распространения которого предпринимаются в стране, даже тренироваться нельзя. Тем не менее предварительные итоги подвести можно. Благо за статистикой своей команды пресс-атташе «красно-черных» Виталий Афанасьев всегда следит исправно.

49 МАТЧЕЙ - 41 ПОБЕДА

- В минувшем сезоне команда приняла участие в пяти официальных турнирах (Чемпионат России, Кубок России, Суперкубок России, Кубок мира, Кубок губернатора Хабаровского края), в которых в совокупности сыграла 49 матчей. Общий баланс - 41 победа, четыре ничьи, четыре поражения. Соотношение забитых-пропущенных мячей 375:164. В активе армейцев победа в Суперкубке России и Кубке губернатора Хабаровского края, выход в финал Чемпионата России и Кубка мира, - отмечают в пресс-службе «СКА-Нефтяника». - Во всех этих состязаниях хабаровчане задействовали 25 хоккеистов (три вратаря и 22 полевых игрока), из которых участие во всех матчах приняли только пятеро - Дмитрий Аникин, Артем и Юрий Бондаренко, Эрик Петтерссон и Алексей Торгонский. Сразу шесть игроков впервые вышли на лед в форме «СКА-Нефтяника». Лучшим снайпером стал Эрик Петтерссон, забивший в 49 матчах 103 мяча (70 - в чемпионате России, 15 - в Кубке России, десять - в Кубке губернатора Хабаровского края, семь - в Кубке мира, один - в Суперкубке России).

Что касается Чемпионата России, в нем команда сыграла 31 матч, одержав 26 побед, три ничьих и потерпев два поражения. Причем все три игры, сведенные вничью, армейцы завершили с одинаковым счетом - 4:4.

- К великому сожалению, на самом финише турнира армейцы, уступив архангельскому «Воднику» 5:7, прервали свою феноменальную серию из беспроигрышных матчей в родных стенах, остановившись на отметке в 74 матча! Таким образом, хабаровчане, опередившие по ходу чемпионата результат алма-атинского «Динамо» (72 беспроигрышных домашних матча), не смогли превзойти достижения красноярского «Енисея» (99) и московского «Динамо» (77), - подчеркивают в хабаровском клубе. - Зато забив в 31-м матче 246 мячей, и пропустив в свои ворота 108, армейцы добились лучшей разницы, опередив по этому показателю (+138) хоккеистов «Енисея» (+133).

Так, 193 мяча армейцы забили с игры, 34 - с углового, 18 - с пенальти и один - после розыгрыша свободного удара. Что касается 12-метровых штрафных ударов, «красно-черные» получали на них право 24 раза, реализовав 18 попыток. Кстати, в Ульяновске хабаровские хоккеисты били пенальти трижды за матч. Бить штрафные в этом сезоне выходили всего двое армейцев - Эрик Петтерссон и Юрий Викулин.

ОХ УЖ ЭТИ ПЕНАЛЬТИ

- В ворота армейцев было назначено двенадцать 12-метровых. В восьми (!) случаях попытки соперников поразить ворота «СКА-Нефтяника» оказались неудачными, - отмечают в пресс-службе «СКА-Нефтяника». - Это один из лучших показателей в истории выступления хабаровчан в чемпионатах страны. Десять раз пенальти были назначены в ворота Виктора Каменева. Реализованными оказались только четыре. В пяти случаях мяч был отражен вратарем, еще один раз мяч прошел мимо цели! Непробиваемым для соперников оказался и другой вратарь армейцев Артем Бурасов (один пенальти отражен, один - мимо ворот).

Что касается хет-триков, «покеров», пента-триков и прочих чудес, то в этом сезоне хабаровчане оформили их целых 22. Двенадцать раз игроки забивали по три мяча, в пяти случаях - 4, в трех - 5, в двух - 6. Половина хет-триков на счету лучшего бомбардира чемпионата Эрика Петтерссона. Семь раз три и более мяча в ворота соперников забивал Артем Бондаренко. Два раза Юрий Шардаков, по разу отличились Максим Ишкельдин и Станислав Турушев. Неугомонный шведский легионер оформлял хет-трики в четырех матчах подряд.

Понятно, что если вдруг в федерации примут решение все-таки разрешить провести «золотой» и «бронзовые» матчи, статистика изменится, но пока все по прежнему. Русский хоккей, как и весь большой спорт в стране и в мире, на строгих каникулах. Нам остается только надеяться на то, что ситуация скоро изменится к лучшему.