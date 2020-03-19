Финал чемпионата страны по бенди между «Динамо-Москва» и хабаровским «СКА-Нефтяник» может быть сыгран в сентябре

«Золотой» матч чемпионата страны по хоккею с мячом между московским «Динамо» и хабаровским «СКА-Нефтяником» остается главной интригой этого сезона для любителей бенди. Изначальное его хотели провести в 21 марта в Кемерове, но поскольку там нашли двоих зараженных коронавирусом, встречу пришлось отменить.

Затем федерация хоккея с мячом России долго выбирала место, для противостояния двух сильнейших команд страны. Но пандемия брала свое и чиновники дождались того что даже те регионы где вирус не был обнаружен в качестве профилактики ввели запрет на проведение массовых спортивных состязаний.

Команды и их болельщики томились в ожидании. Масла в огонь подлило известие, что матч за третье место чемпионата между красноярским «Енисеем» и архангельским «Водником» был отменен по просьбе руководства команд. «Водник» всем составом после игры в Хабаровске попал в двухнедельный карантин (видимо на всякий случай, поскольку в Хабаровске пока ни одного случая коронавируса зарегистрировано не было), а «Енисей» просто опасался непонятной инфекции.

Вчера ФХМР наконец опубликовало официальное сообщение в котором говорилось, что финальный матч будет перенесен.

- После проведенных консультаций Дирекцией по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России принято решение о том, что проведение финального матча Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2019−2020 годов переносится на более поздний срок. О сроках и месте проведения финального матча Чемпионата России будет объявлено дополнительно, - говорится на сайте федерации.

О сроках проведения ни слова – ждите. Тем временем на официальной странице в социальной сети московского клуба «Динамо» появилась более точная информация.

- Финальный матч чемпионата России сезона 2019/20 между командами «СКА-Нефтяник» и «Динамо» перенесён на сентябрь, - пишет автор, на странице клуба. - Коронавирус продолжает ломать планы и откладывать спортивные мероприятия. В создавшейся ситуации к любому решению, как я писал в одном из прошлых постов, надо отнестись спокойно и с пониманием. Но финал в сентябре - это новый сезон и новая история команд. Если перенос чемпионата мира на октябрь не вызывает вопросов, поможет иркутянам нормально достроить арену «Байкал» и облагородить близлежащие со стадионом территории, то перенос решающего матча чемпионата России на начало следующего сезона вызывает глубокое сожаление. Если вы смотрели третий полуфинальный матч «СКА-Нефтяник» - «Водник», то обратили внимание, как Максим Ишкельдин попрощался с Хабаровском. Московские динамовцы из-за закрытия ЛД «Крылатское» с завтрашнего дня уходят в отпуск. А ещё через месяц начнётся комплектование команды на следующий сезон. Наверняка некоторые хоккеисты двух клубов-финалистов начнут новый сезон в других клубах, и в сентябре "СКА-Нефтяник" и "Динамо" предстанут уже в несколько ином виде, чем были в этом чемпионате. По сути это будет не финал чемпионата России, а Суперкубок страны, в котором встретятся две лучшие команды сезона 2019/20.

Пока официального подтверждения того что финал будет перенесен именно на сентябрь на сайте ФХМР нет. Ждем, что эта информация либо подтвердится, либо будет опровергнута спортивными чиновниками.