Официально: Тони Линдквист станет помощником Михаила Свешникова в «СКА-Нефтянике»

Как сообщают в клубе Михаил Свешников наконец определился с кандидатурой своего помощника - 65-летний Тони Карл Вернон Линдквист войдет в тренерский штаб хабаровского «СКА-Нефтяника». Этот шведский специалист по праву считается одной из легенд бенди. Он был главным тренером молодежной и тренером мужской сборной Швеции.

- C 2008 по 2011 годы Линдквист возглавлял одну из сильнейших команд Швеции – «Сандвикен». Под его руководством САИК выиграл звание чемпиона страны (2011), становился вице-чемпионом (2008), трижды (2009, 2010, 2011) выигрывал Кубок Швеции, - отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяника».

Кроме этого Тони Линдквист имеет неплохой опыт работы с российскими клубами, в декабре 2006 он возглавлял казанскую «Ракету», добравшуюся до 6 места в чемпионате страны. А с московским «Динамо», которым в качестве главного тренера он руководил в 2011 – 2014 годах Тони стал дважды чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны, Кубок России и Кубок Мира.

- Примечательно, что в числе тогдашних его подопечных значился и нынешний наставник «СКА-Нефтяника» Михаил Свешников. После возвращения в 2014 году в Швецию Тони Линдквист работал в системе банди-гимназии «Сандвикена», а также входил в тренерский штаб женской команды «Скутшер». – подчеркнули в клубе.

Напомним, что 1 апреля у хабаровских армейцев сменился главный тренер, вместо Михаила Юрьева этот пост занял известных хоккеист Михаил Свешников. Так же из «СКА-Нефтяника» ушли нападающий Эрик Петтерссон, которому предложили место в шведском АИКе и полузащитник Максим Ишкельдин.

Тем не менее новое руководство команды заявило, что намерено сохранить костяк легендарной хабаровской команды. Со «СКА-Нефтяником» уже продлили контракты вратарь Виктор Каменев, защитники Юрий Бондаренко и Юрий Викулин, полузащитник Станислав Турушев и нападающий Артем Бондаренко. Кроме того, в команде впервые в ее истории появился финский легионер Туомас Мяяття, ставший в Швеции лучшим игроком прошедшего сезона.