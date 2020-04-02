Одним из помощников Михаила Свешникова, возглавившего хабаровский «СКА-Нефтяник», может стать швед Тони Линдквист

Тони Линдквист - очередная легенда шведского и российского хоккея с мячом может войти в тренерский штаб «СКА-Нефтяника» - сообщение об этом появилось на одном из каналов в социальных сетях, посвященном бенди. Сразу предупредим - это пока только предположения, без ссылок на конкретных специалистов.

Впрочем, в той же группе задолго до того, как информацию озвучили в стане «красно-черных», писали о том, что с Михаилом Юрьевым не собираются продлевать контракт, и его место займет Михаил Свешников.

В официальных источниках пока эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. Как говорится, поживем - увидим. На всякий случай напомним, что Тони Линдквист был первым иностранным тренером, который выиграл чемпионат России по хоккею с мячом. Тогда он руководил московским «Динамо».

Мало того - под руководством Тони Линдквиста «Сандвикен» стал чемпионом Швеции 2010-2011 годов, обладателем Кубка Швеции 2009, 2010, 2011 годов, финалистом Кубка Мира 2011 года. Под его же руководством команда «Динамо» (Москва) стала чемпионом России 2011-2012, 2012-2013 годов, обладателем Кубка России 2012 года, обладателем Кубка Мира 2013 года.

- Люблю креатив, импровизацию на льду. Да и болельщикам не нравится сугубо оборонительная тактика. Публика все-таки предпочитает скоростную комбинационную игру. Отмечу, что и «Сандвикен», и «Динамо» в чемпионские сезоны были самыми результативными командами, - рассказывал Тони Линдквист в 2019 году в своем интервью в кемеровском клубе.

Также он неоднократно отмечал, что именно «СКА-Нефтяник» является лидером российского хоккея с мячом и именно благодаря Михаилу Юрьеву.

- Я бы выделил хабаровский «Нефтяник». Михаил Юрьев провел очень хорошую работу, собрал «звезд», которые показывают красивый хоккей. Мне импонирует, что в игре «Нефтяника» есть оптимальный баланс бенди и русского хоккея, - отмечал Линдквист. - У Юрьева своя модель игры, и все хоккеисты вписываются в эту модель. Наверняка кто-то перестраивается под эту модель, чтобы не выпадать из команды.

Напомним, что первого апреля (и это не шутка) хабаровский клуб объявил, что вместо Михаила Юрьева, тренировавшего «СКА-Нефтяник» с 2011 года и собравшего настоящий Dream Team на Дальнем Востоке страны, на тренерский мостик армейцев встанет Михаил Свешников - известный хоккеист, завоевавший множество титулов в хоккее с мячом, сейчас являющийся старшим тренером сборной России. Также команду покинули нападающий Эрик Петтерссон и полузащитник Максим Ишкельдин.