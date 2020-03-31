Эрик Петтерссон стал лучшим игроком хабаровского «СКА-Нефтяника» в этом сезоне

Голосование шло с 18 марта и завершилось на этой неделе, причем хабаровский клуб проводил сразу два опроса: официальный - надо было отправить имена трех лучших игроков на почту «СКА-Нефтяника», и «неформальный» в своей группе в социальных сетях. Как ни странно, результаты разошлись.

На страничке Вконтакте проголосовали 922 человека, и на первое место там уверенно вышел Максим Ишкельдин с 32,1% голосов, на втором месте Эрик Петтерссон - 26,14%, на третьем Алан Джусоев с 16,16%. А вот в официальном опросе голосовали 564 болельщика и там первым стал шведский легионер.

- В этом году участие в официальном голосовании приняли 564 болельщика. По его итогам зрительские симпатии оказались на стороне шведского легионера армейцев Эрика Петтерссона! Его имя было упомянуто в большей части анкет (480), 273 болельщика отдали ему в своих списках первое место, 129 - второе, 78 - третье. Таким образом, суммарный результат нападающего составил 1155 баллов. Петтерссон значительно опередил ближайшего преследователя в лице полузащитника Алана Джусоева, набравшего 699 очков (90 первых мест, 150 - вторых, 129 - третьих). Тот, в свою очередь, буквально на ленточке голосования обошел обладателя «золотого шлема» трех предыдущих лет, полузащитника Максима Ишкельдина, результат которого составил 675 баллов (108 первых мест, 135 - вторых, 81 - третье), - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяника».

Также отмечают, что болельщики оценили и игру вратаря «красно-черных» Виктора Каменева, оказавшегося на 4 месте. Пятый - Юрий Шардаков. В клубе подчеркивают, что Петтерссон стал третьим в истории клуба легионером, удостоившимся такого признания от болельщиков.

Напомним, что в прошедшем сезоне нападающий принял участие во всех 49 официальных матчах, сыгранных командой, в которых забил 103 мяча, став лучшим снайпером армейцев в розыгрыше Кубка России (15 мячей), Кубка мира (7 мячей) и Чемпионата России (70 мячей). В розыгрыше Кубка губернатора Хабаровского края Петтерссон поделил лавры лучшего бомбардира с Артемом Бондаренко (оба забили по 10 мячей).