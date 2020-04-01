Теперь официально: в хабаровском «СКА-Нефтянике» новый главный тренер – Михаил Свешников

О том, что в хабаровском «СКА-Нефтянике» назревают большие кадровые перемены, стало известно сразу же после того, как руководство национальной Федерации хоккея с мячом отменило матч за первое место чемпионата России между московским «Динамо» и «СКА-Нефтяником».

Об этом говорили болельщики, писали на форумах, но и в самом клубе предпочитали хранить молчание. Только после того, как шведские СМИ сообщили, что полузащитник «Юсдаля» Михаил Свешников едет в Хабаровск, чтобы встать у руля грозного «СКА-Нефтяника», в клубе признались, что с ранее возглавлявшим команду Михаилом Юрьевым в связи с окончанием срока действующего контракта трудовые отношения прекращены, и у «красно-черных» будет новый главный тренер.

- В руководстве команды ХК «СКА-Нефтяник» произошли изменения. Главным тренером назначен легендарный в недалеком прошлом спортсмен, ныне один из тренеров сборной России по хоккею с мячом Михаил Свешников. Специалист будет руководить командой в предстоящем спортивном сезоне 2020-2021 годов, - сообщили в хабаровском клубе.

Михаил Юрьев возглавлял команду с 2011 года, с ним «красно-черные» три раза становились чемпионами России, четыре раза брали Кубок России и четыре раза завоевывали Суперкубок страны. Поговаривают, что Михаил Юрьев останется в Новосибирске спортивным директором в «Сибсельмаше», но это пока не точно.

Вместе с Михаилом Юрьевым «СКА-Нефтяник» покидают нападающий Эрик Петтерссон, недавно ставший лучшим бомбардиром чемпионата России и признанный болельщиками лучшим игроком команды в этом сезоне, и полузащитник Максим Ишкельдин, также неоднократно получавший «золотой шлем» от хабаровских любителей хоккея с мячом. У игроков тоже кончились сроки действия контрактов. Опять же, по слухам, оба хоккеиста собираются продолжить свою карьеру в Швеции.

- Команда благодарит Михаила Юрьева, Максима Ишкельдина и Эрика Петтерссона за высокий профессионализм, способствовавший успешному выступлению во всероссийских и международных соревнованиях, и желает дальнейших успехов в спортивной карьере, - отметили в руководстве ХК «СКА-Нефтяник».

Главная задача для нового наставника армейцев - провести в предсезонный период большую подготовительную работу, чтобы к первым играм предстоящего сезона команда подошла в хорошей физической форме, сохранив при этом оптимальный состав.

- В процессе перезаключения контрактов однозначно будем предпринимать все усилия, чтобы сохранить костяк действующих игроков. Я нисколько не сомневаюсь в мастерстве и умении ребят, которые намерены продолжить выступление за «СКА-Нефтяник», - подчеркнул Михаил Свешников.

СПРАВКА «КП»

Михаил Свешников родился 13 ноября 1973 года в Свердловской области. Заслуженный мастер спорта. Выступал за команды «Динамо», Москва (1990-1994, 2005-2010),« Юсдаль», Швеция (1994-2002, 2016-2020), «Водник», Архангельск (2002-2005), «Сандвикен», Швеция (сезон 2010/11).

Он шестикратный чемпион мира, шестикратный вице-чемпион мира, 10-кратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Кубка европейских чемпионов, пятикратный обладатель Кубка мира, 2-кратный обладатель Суперкубка России,15 раз включался в список лучших игроков России, 8 раз признавался лучшим полузащитником страны.