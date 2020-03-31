2020-03-31T17:59:42+03:00
Спорт

Как сообщают шведские СМИ главным тренером хабаровского «СКА-Нефтяника» может стать Михаил Свешников

Известие об этом в числе прочих опубликовал в социальной сети и Стефан Викстрём
Василий ЗАДУНАЕВ
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Как сообщают шведские СМИ главным тренером хабаровского «СКА-Нефтяника» может стать Михаил СвешниковКак сообщают шведские СМИ главным тренером хабаровского «СКА-Нефтяника» может стать Михаил СвешниковФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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Как сообщают из Швеции, Михаил Свешников – одна из легенд хоккея с мячом, полузащитник, игравший как в московском «Динамо» и архангельском «Воднике», так и за рубежом готов завершить игровую карьеру в «Юсдале» (Швеция) и более того готов перебраться в Хабаровск чтобы стать тренером «СКА-Нефтяника». Об этом в социальной сети пишет Стефан Викстрём.

- En stor artist lämnar svensk bandy. Vi har sett honom med sin tröja #66 lysa på vår arena många, många, gånger och lite i smyg gillat det vi sett trots att det betytt motgång för vårt lag. Senast vi såg honom avgjorde han matchen till sitt Ljusdals fördel då han enkelt och elegant rundade vår målis och rullade in segermålet i minut åttionio. Nu flyttar den fyrtiosex år unge «Misha» Sveshnikov långt österut för att bli huvudtränare för SKA Neftyanik i Chabarovsk. Tack för showen Misha! – поделился Стефан.

Сообщение на страничке любителей хоккея с мячом Фото: Социальные сети

Сообщение на страничке любителей хоккея с мячомФото: Социальные сети

Если по-русски, то блогер сообщает, что великий художник покидает шведский хоккей. Он пишет: «Мы видели его под номером 66 на нашей арене много, много раз. В последний раз он решил матч в пользу своего «Юсдала», когда легко и элегантно обошел нашего вратаря и забил победный гол в последние минуты матча. Сейчас сорокашестилетний парень «Миша» Свешников движется на Дальний Восток, чтобы стать главным тренером «СКА-Нефтяник» в Хабаровске».

Официальных сообщений от клуба «СКА-Нефтяник» по этому поводу пока не поступало, хотя город полнится слухами что главному тренеру «красно-черных» Михаилу Юрьеву в руководстве клуба отказали в продлении контракта.

Многие болельщики связывают это с подковерной борьбой в национальной федерации хоккея с мячом. Не секрет что Юрьев в последнее время не пользовался популярностью у спортивных функционеров. Достаточно вспомнить судейство на матче за Кубок России в прошлом году и беспрецедентную дисквалификацию которую получил главный тренер хабаровской команды во время игры за Суперкубок с московским «Динамо». Впрочем это только предположения склонных к построению конспирологических теорий любителей бенди. На сайте федерации, кстати, тоже никаких новостей по этому поводу пока нет.

Напомним, что Михаил Юрьев возглавил хабаровский «СКА-Нефтяник» в 2011 году. При нем «СКА-Нефтяник» трижды становился чемпионом России, четыре раза завоевывал Кубок России и четыре раза брал Суперкубок России. Именно ему удалось сформировать в Хабаровске настоящую команду мечты, с которой опасались играть все ведущие клубы страны и зарубежья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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