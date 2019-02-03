Семеро хоккеистов хабаровского «СКА-Нефтяник» стали золотыми призерами чемпионата мира, один – серебряным

О драматизме схватки двух сильнейших сборных команд мира красноречиво говорит список голов: вторая минута матча – скандинавы делают красивейший и очень неожиданный проход к нашим воротам и открывают счет в финальном матче ЧМ по бенди. Шведы до предела взвинтили темп, наши оборонялись и пытались отыграть очко. Удалось это только с пенальти на 13 минуте матча, счет становиться 1:1.

39 минута – шведы продолжают атаковать и забрасывают снова – 2:1, и всего через три минуты снова - 3:1. Причем отрыв увеличивает Эрик Петтерссон, в Хабаровске играющий за «СКА-Нефтяник».

На 63 минуте наши забивают шведам – 3:2, но через четыре минуты хозяева чемпионата мира опять наращивают преимущество – 4:2.

71 минута противостояния, шведы начинают уставать, сборная России с углового забрасывает мяч в ворота скандинавской команды – 4:3, но хозяев мирового первенства, кажется, не остановить, опять проход к нашим воротам и счет становиться 5:3.

79 минута финала началась по классику: «Ура! Мы ломим…» Миргазов – 5:4, и на последних минутах матча Викулин с подачи Ишкельдина сравнивает счет – 5:5. Овертайм.

Победную точку в финальном матче чемпионата мира по хоккею с мячем 2019 ставит герой этой игры Алмаз Миргазов – 5:6. Надо было видеть лица шведов, которые не могли понять, как уже очень близкая победа вдруг обернулась разгромом.

Наша сборная в 12 раз (26 с учетом результатов сборной СССР) стала сильнейшей на планете. Золотые медали, помимо прочих игроков сборной были вручены сразу семерым представителям "СКА-Нефтяника": Василию Грановскому, Юрию Викулину, Максиму Ишкельдину, Алану Джусоеву, Янису Бефусу и Артему Бондаренко. Кроме того, золото получили врач команды Иван Гришин, тренер по физподготовке Николай Емсенко, и главный тренер команды Михаил Юрьев. Серебро ЧМ досталось нападающему хаюбаровской дружины Эрику Петтерссону.

- Кстати, это уже четвертая победа подряд наставника хабаровский армейцев в роли главного тренера сборной страны на Чемпионатах мира, - отметили в пресс-службе клуба «СКА-Нефтяник».

Уже завтра игроки «СКА-Нефтяник» вернуться в Россию, для того чтобы 6 февраля сыграть против архангельского «Водника» в чемпионате России.