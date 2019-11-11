Максим Ишкельдин, полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяник» получил еще один золотой шлем

Голосование на приз зрительских симпатий прошло еще весной, сразу после окончания прошлого сезона. Но вручить Золотой шлем (он действительно золотого цвета - прим.авт.) решили перед первой домашней игрой «СКА-Нефтяника» с «Уральским Трубником». Напомним, что противостояние действующего чемпиона России и команды, вошедшей в тройку сильнейших, завершилось убедительной победой «СКА-Нефтяника». Кстати, герой вечера в этом матче отдал три голевых передачи и сам забил один гол.

Максим Ишкельдин, полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяник» получил еще один золотой шлемФото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

По условиям конкурса выбрать лучшего игрока хабаровской команды должны были болельщики, и они третий раз подряд проголосовали за Максима.

- Золотой шлем игрок получил из рук экс-полузащитника легендарного хабаровского СКА образца 80-х годов прошлого столетия, экс-наставника хабаровчан Юрия Ивановича Тишина, - рассказал Виталий Афанасьев, руководитель пресс-службы ХК «СКА-Нефтяник». Максим Ишкельдин стал первым в истории, кого болельщики назвали лучшим игроком трижды. Причем три года подряд.

Максим Ишкельдин, полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяник» получил еще один золотой шлемФото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Первый Золотой шлем был вручен в 2004 году Анатолию Суздалеву, он также заработал награду и в 2007 году. Виктор Яшин, еще один игрок «СКА», который так же дважды становился обладателем приза зрительских симпатий - в 2010 и 2012 годах. За пятнадцать лет приз получили 12 игроков «красно-черных». Максим Ишкельдин впервые в истории клуба завладел тремя Золотыми шлемами.

Максим Ишкельдин, полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяник» получил еще один золотой шлемФото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Тем не менее Чемпионат России продолжается, и также продолжается домашняя серия хабаровских армейцев. В понедельник вечером они примут на своем льду нижегородский «Старт».

Сегодня «Комсомольская правда» в Хабаровске проведет прямую трансляцию этого матча. Начало в 19 часов по местному времени.