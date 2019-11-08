2019-11-08T15:35:08+03:00
Спорт

В первом домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил «Уральский Трубник»

Игру хабаровские армейцы завершили с «гроссмейстерским» счетом и преимуществом в семь очков [видео]
Борис КОКУРИН
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В первом домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил «Уральский Трубник»В первом домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом хабаровский «СКА-Нефтяник» разгромил «Уральский Трубник»Фото: Социальные сети
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После неудач в Швеции и в «Финале Четырех» хабаровская команда воспряла духом и напомнила соперникам кто здесь Чемпион России. Как отмечают зрители – было незаметно, что в межсезонье команду покинули несколько ведущих игроков – «СКА» бились как в лучшие времена.

Кстати, в этом матче армейцы просто не имели права проиграть, поскольку он выдался юбилейным – это уже сотая встреча «СКА-Нефтяника» и «Уральского Трубника» в чемпионатах страны и сотая встреча, сыгранная хабаровским клубом в первенстве страны в стенах «Ерофея». Ровно шесть лет назад армейцы провели первый официальный матч в стенах своей домашней арены.

С самого начала Эрик Петтерссон забивает два безответных гола в ворота гостей, на 11 минуте они отыгрывают одно очко – 2:1. Затем следует еще одна серия забитых мячей от хозяев ледового поля, возможности реализуют: Артем Бондаренко, Станислав Турушев и Юрий Шардаков – 5:1 и команды отправляются на перерыв.

Второй тайм начинается с атаки «Трубника» и на 50 минуте Пётр Цыганенко забивает «армейцам» - 5:2. И дальше опять чреда безответных голов в ворота уральцев: на 52 минуте забивает Максим Ишкельдин, на 60-ой Александр Антипов, на 62-ой Дмитрий Аникин и на 75 минуте дубль оформляет Станислав Турушев. «Трубник» отыгрывает два мяча, но дальше на 85 минуте свой второй гол во встрече забивает Юрий Шардаков и уже под самый финальный свисток хет-трик делает Эрик Петтерссон. В итоге победа с гроссмейстерским счетом хозяев арены – 11:4. «Уральский Трубник» терпит второе поражение подряд.

- Это первый матч чемпионата, всегда такие матчи непростые. Нервной немного вышла середина второго тайма. Мы немного просели, может быть несвоевременные замены получились, много играли в атаку и забыли об игре в обороне – это то, что хочется сказать по этому матчу. То, что семь человек покинули команду в межсезонье – этот вопрос пока не решен. У нас есть много молодых хоккеистов на которых мы очень рассчитываем, но они еще очень молоды, некоторые даже миновали молодежную команду и сразу попали в команду суперлиги. Поэтому резерв, конечно, есть. Мы надеемся, что ребята будут прибавлять, основания для этого есть, но как получиться - жизнь покажет, - отметил после матча Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяник».

Следующий матч армейцы проведут так же дома в понедельник 11 ноября с нижегородским «Стартом».

СКА-Нефтяник - Уральский трубник. Чемпионат России по хоккею с мячом 2019/20.(с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

ИСТОЧНИК KP.RU

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