Хабаровскому «СКА-Нефтянику» не удалось преодолеть «проклятие» Кубка мира среди клубных команд

Поначалу турнир для хабаровских «армейцев» складывался прекрасно, победы в двух тренировочных встречах в Швеции, безоговорочная виктория в групповом этапе, возможность выбрать соперника на четвертьфинал, «сухая» встреча с «АИКом» - 6:0, уверенная победа над московским «Динамо» в полуфинале. Впервые клуб из Хабаровска выбил из турнира своих заклятых друзей «Сандвикен» - которые раньше преграждали ему выход в одну вторую Кубка, впервые за пять лет «красно-черные» вышли в финал, казалось - полоса невезения преодолена, надо лишь чуть-чуть, сделать маленький шаг, чтобы стать обладателями одной из престижнейших наград в мире бенди.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КУБОК

Надо сказать, что «СКА-Нефтяник» этот трофей давно заслужил – на счету хоккеистов победа в играх на Кубок губернатора Хабаровского края, победа в чемпионате России, Кубок и Суперкубок страны также стоят в музее хабаровчан. Семеро игроков «СКА» под руководством главного тренера Михаила Юрьева стали ударным ядром сборной команды России, буквально вырвав золотые медали из рук шведов в прошлом сезоне. Но вот, когда казалось, что Кубок уже в руках - опять осечка. Финальное противостояние с «Болльнесом» закончилось поражением. Прямо проклятие какое-то, впору звать в «Ерофей» священников и кропить святой водой коньки и клюшки.

Впрочем, были объективные причины, которые сделали финальную схватку для «армейцев» архисложной. Во-первых, сверхмотивированные шведы, которые еще не забыли оглушающее поражение на Чемпионате мира и разгром на Кубке губернатора – когда тот же «Болльнес» пропустил в свои ворота 11 мячей, забив в ответ лишь один. Во-вторых, время, точнее, его отсутствие. Всего три часа прошло между полуфиналом, в котором «красно-черные» бились с «бело-голубыми», и финалом. Что можно успеть за три часа? Поменять экипировку и выдохнуть. У шведов, кстати, на отдых было на полтора часа больше - в таком сжатом графике не то что час, каждая минута, потраченная на восстановление, бесценна. Ну, и в-третьих, судейство. Оно на этом матче вызывало много вопросов. Первыми забили «армейцы», отличился Артем Бондаренко. Но арбитры, посовещавшись, гол отменили, сославшись на далеко не очевидное положение вне игры.

ОЖИДАНИЯ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ

- На 23-й минуте рефери назначили в ворота Каменева весьма спорный пенальти, а спустя еще четыре минуты предпочли не заметить «офф-сайд» у нападающего «Болльнеса», после чего шведы повели 2:0. Практически безукоризненно отыграв в обороне в матче с «Динамо», в финале «красно-черные» аналогичной дисциплиной в силу накопившейся усталости похвастать уже не смогли. Раз за разом защитники армейцев допускали позиционные ошибки, позволяя соперникам проводить острые контрвыпады. И, увы, эти ошибки сводили на нет все усилия «СКА-Нефтяника» в атаке. Судьбу матча окончательно решили два промаха, совершенные хабаровчанами в обороне с интервалом всего в две минуты. К тому моменту шведы вели с минимальным счетом 3:2, и исход поединка был далеко не очевиден. Однако два гола кряду окончательно качнули чашу весов в пользу «Болльнеса», для которого нынешний успех стал вторым в истории, - передает Виталий Афанасьев, пресс-атташе хабаровского клуба из Швеции.

В общем, желанный трофей так и остался в королевстве, а у хабаровских «армейцев» будет возможность проанализировать ошибки и в следующий раз снова попытаться преодолеть «проклятье кубка». Тем более что Михаил Юрьев - один из лучших тренеров в истории хоккея с мячом - наверняка сделает верные выводы из досадного поражения команды. Как выкрикнул гимнаст Никита Нагорный, своим выступлением на чемпионате мира перечеркнувший почти тридцатилетнюю полосу невезения российской сборной: «Никогда не сдавайтесь!». «СКА-Нефтяник» из тех, кто не сдается. А кубок пускай пока постоит в Швеции.

Кстати, в следующем году, как сообщает федерация хоккея с мячом, игры на Кубок мира, вот уже 45 лет разыгрывающийся в Швеции, пройдут в России. Город, в котором состоится это событие, организаторы пока не называют.