Оборона – ключ к победе: хабаровский «СКА-Нефтяник» готовится сыграть третий матч на Кубок мира в Швеции

ВАЛИДОЛ ВМЕСТО КОФЕ

Матч со шведским клубом «Мутала» выдался непростым. Болельщики называют такие встречи «валидольными», но тут успокаивающие таблетки наверняка понадобились не только преданным фанатам армейцев, но и руководству команды. Начнем с того, что времени восстановиться у игроков хабаровского «СКА» практически не было - даже сутки не прошли после отнявшей много сил игры с «Сандвикеном». Вечером играли с «Дьяволами», утром уже с «Муталой».

В отличие от «Нефтяника», шведы вышли на лед свежими и отдохнувшими. Но тут жаловаться не на что - регламент одного из сложнейших турниров планеты по бенди прекрасно известен, не случайно его называют битвой сильнейших. О том, что будет сложно, еще перед стартовой игрой турнира говорил наставник «красно-черных». Другое дело, что по ходу матча у многих возникли вопросы по качеству судейства.

Но вернемся к игре. В матче дважды отличился Эрик Петтерссон – складывается ощущение, что игры на родине для шведского легионера стали своеобразным звездным часом, его там любят, поддерживают, а он забивает. Также один мяч на счету Максима Ишкельдина. «Мутала» ответила двумя голами.

- Надо сказать, что практически до середины второго тайма шведы не помышляли об атакующих действиях, сконцентрировав свое внимание на защите собственных ворот. Лишь изредка хоккеисты «Муталы» проверяли бдительность защитников «СКА-Нефтяник», отправляя мяч к воротам Дениса Рысева посредством своих излюбленных «закидушек». Максимум, что извлекали шведы - это возможность разыграть угловой, один из которых оказался для них результативным. Все резко изменилось, когда соперникам удалось, воспользовавшись позиционной ошибкой армейских оборонцев, сократить отставание до одного мяча. Вот здесь-то «Мутала» по-настоящему показала зубы - высокую игровую дисциплину и прославленный нордический характер - заставив армейцев изрядно попотеть, а их поклонников поволноваться, - передает с места событий Виталий Афанасьев, руководитель пресс-службы «СКА-Нефтяник».

БЕЗ ОШИБОК В ОБОРОНЕ

Тем не менее итоговый счет матча – 3:2, армейцы победили во второй встрече и утвердились на первом месте в своей группе. Но все могло быть не так радужно. Причина – пенальти, назначенный арбитром в последние минуты матча, причем, как утверждают очевидцы, повод был далеко не очевидным. Но, как говорится: победили - и слава богу.

Кубок мира-2019. Василий Грановский о матче с "Муталой" (3:2).Кубок мира-2019

Теперь, на встрече с «Фриллесосом», перед хабаровским клубом стоит достаточно простая задача – забить как можно больше мячей и как можно меньше пропустить. От этого будет зависеть место в рейтинге победителей.

- У нас есть свои тактические наработки, есть своя схема, которую с каждой игрой надо улучшать, - подчеркнул Василий Грановский, капитан «СКА-Нефтяник». – Мы понимаем, к чему нам нужно идти, а самое главное - нам необходимо на все сто процентов отработать игру в обороне, потому что, как показывает практика, этот турнир выигрывает та команда, которая лучше обороняется. Нам есть над чем работать, и с каждой игрой мы будем добавлять, убирать свои оплошности и ошибки.

Третий для «СКА» матч пройдет уже сегодня, 11 октября, в 9:30 по московскому времени.