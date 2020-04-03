В хабаровском «СКА-Нефтянике» формируется команда на следующий сезон

Не так давно в «СКА-Нефтянике» произошли изменения, которые некоторые аналитики назвали сенсационными, и с ними трудно не согласиться. Команду покинул главный наставник - легендарный Михаил Юрьев, с которым, собственно, хабаровчане и достигли выдающихся результатов в мире хоккея с мячом. Его место на тренерском мостике занял не менее известный хоккеист, главный тренер сборной России Михаил Свешников.

Новый главный наставник армейцев Михаил Свешников. Фото Ромуса Рамстрема

Причину перемен руководство клуба предпочло не озвучивать - закончился контракт у главного тренера и все. А вот почему его не продлили - молчок. Вместе с главным тренером контракты кончились также и у одних из ведущих игроков «красно-черных» - полузащитника Максима Ишкельдина, который если не забивал сам, то делал все, чтобы забили другие, и одного из лучших нападающих чемпионата России, шведа Эрика Петтерссона.

В следующем сезоне в стане хабаровский армейцев мы не увидим Михаила Юрьева, Максима Ишкельдина и Эрика ПеттерссонаФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

По слухам, оба хоккеиста собираются провести следующий сезон в Швеции. В отношении Эрика Петтерссона эта информация подтвердилась - его фамилия фигурирует в новом составе АИКа. Тем временем новое руководство команды заявило, что намеренно сохранить костяк хабаровской Dream Team.

- В процессе перезаключения контрактов однозначно будем предпринимать все усилия, чтобы сохранить костяк действующих игроков. Я нисколько не сомневаюсь в мастерстве и умении ребят, которые намерены продолжить выступление за «СКА-Нефтяник», - подчеркнул Михаил Свешников.

Процесс, как говорится, пошел. Стало известно, что в результате проведенных переговоров новые трудовые соглашения с клубом оформили защитник Юрий Викулин, который провел за «СКА-Нефтяник» два полноценных сезона, в течение которых сыграл за команду 94 официальных матча, в которых забил 18 мячей, и нападающий Артем Бондаренко, который вышел не третье место в списке лучший бомбардиров хабаровской команды за всю ее историю. Оба спортсмена подписали двухлетние контракты.

Юрий Викулин и Артем Бондаренко остаются в командеФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Такие же контракты подписали и вратарь Виктор Каменев, уже четыре сезона защищающий ворота хабаровских армейцев, в прошедшем сезоне из-за травмы Дениса Рысева он играл практически без замен, показав тем не менее очень надежную игру, защитник Юрий Бондаренко, дебютировавший в команде в 2015 году. В послужном списке молодого защитника значатся 111 матчей, сыгранных им в чемпионатах страны. При этом счет забитым мячам Юрий открыл только в минувшем сезоне. И полузащитник Станислав Турушев, за плечами у которого 33 матча в чемпионатах страны и уже 10 забитых мячей. Переговоры с игроками продолжаются.