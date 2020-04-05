2020-04-05T03:12:50+03:00
Спорт

В Хабаровском «СКА-Нефтянике» будет играть лучший игрок Швеции, финн, Туомас Мяяття

Это первый за всю историю клуба финн, который будет защищать цвета хабаровских армейцев
Борис КОКУРИН
Поделиться:
В Хабаровском «СКА-Нефтянике» будет играть лучший игрок Швеции, финн, Туомас МяяттяВ Хабаровском «СКА-Нефтянике» будет играть лучший игрок Швеции, финн, Туомас МяяттяФото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"
Изменить размер текста:

Как сообщают в «СКА-Нефтянике» первым официальным новичком «красно-черных» в будущем сезоне стал полузащитник сборной Финляндии и чемпиона Швеции 2020 года клуба «Эдсбюн» Туомас Мяяття.

- Туомас Сантери Мяяття, который родился 17 апреля 1996года в городе Вантаа, является одним из наиболее ярких представителей финского хоккея с мячом. Спортивную карьеру начал в команде «Ботния» из Хельсинки. С 18 лет привлекается в национальную сборную Финляндии, в составе которой дебютировал на чемпионате мира 2015 года в Хабаровске. Серебряный призер чемпионата мира 2016 года. Бронзовый призер чемпионатов мира 2017, 2018, 2019 годов, - подчеркнули в пресс-службе «СКА-Нефтяника».

С 2016 года и Туомас играл в шведском «Эдсбюне». За четыре года в королевстве он стал одним из лидеров команды. Как отмечают специалисты Мяяття обладает отличной техникой игры, проявляет незаурядные организаторские способности и наконец отличный снайпер. В составе «Эдсбюна» он трижды становился чемпионом Швеции, а в 2019 году завоевывал Кубок Швеции. В 136 матчах Элитсерии он забил 115 мячей.

В прошлом сезоне, в чемпионате королевства он сыграл 33 матча, забил 37 мячей и отдал 16 результативных передач, став пятым среди лучших снайперов Элитсерии. По итогам сезона он был признан лучшим игроком Швеции!

- Так же стоит отметить, что Туомас Мяяття является представителем семейной династии, которую помимо него составляют два его брата – Томми, который выступает за «Эдсбюн» и Теему играющий за «Сириус», - отметили в хабаровском клубе. - Туомас Мяяття станет 13-м легионером в истории клуба, и первым игроком - гражданином Финляндии, который будет выступать за «СКА-Нефтяник». Контракт с игроком рассчитан на один год.

Эксперты считают, что Мяяття призван заменить ушедшего из команды Максима Ишкельдина – полузащитника не только выполнявшего на поле большую часть атакующей работы, но и сам успешно забивавший соперникам.

Так же напомним что после того как в хабаровской команде сменился главный тренер – ушел легендарный Михаил Юрьев с которым руководство клуба не продлило контракт и его место занял известный хоккеист, тренер сборной России по хоккею с мячом Михаил Свешников, стан «красно-черных» покинул еще и Эрик Петтерссон. Лучший нападающий прошедшего сезона теперь будет играть в шведском АИКе.

Тем не менее нынешнее руководство армейцев заявляло, что намерено сохранить костяк «красно-черных». На этот момент известно, что в Хабаровске остаются вратарь Виктор Каменев, защитники Юрий Бондаренко и Юрий Викулин, полузащитник Станислав Турушев и нападающий Артем Бондаренко. Формирование команды продолжается, ждем дельнейших новостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хоккей с мячом в Хабаровске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Бывших соседей по колонии подозревают в телефонном мошенничестве в Хабаровске
Два новых случая заражения коронавирусом в Китае за границей Хабаровского края и ЕАО на 4 апреля
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 5 апреля 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 5 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В Ульчском районе Хабаровского края закрыли все ледовые переправы
Депутаты Хабаровской краевой думы обсудили занятия дворовым спортом после пандемии
Ситуация с коронавирусом на 4 апреля 2020 года в ЕАО
Дачникам Хабаровского края могут разрешить выезжать на приусадебные участки
Россельхозбанк сделал бесплатным рассчетно-кассовое обслуживание для микробизнеса в Хабаровском крае
В Хабаровске дошколят примут четыре дежурные группы детских садов
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на 4 апреля 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 4 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Дождь и мокрый снег ожидаются в Хабаровском крае
Временно отменили поезд сообщением «Владивосток-Хабаровск»
В ЕАО дезинфицируют территорию Октябрьского района
Десятый случай заражения коронавирусом подтвердился в Хабаровском крае
Рейсы «Хабаровск-Москва-Хабаровск» отменил «Аэрофлот»
Куда переселят жильцов аварийных домов, рассказали в Хабаровске
В Хабаровском крае ДГК приостанавливает начисление пени для населения
Около 13 тысяч индивидуальных масок сшили в ателье Хабаровского края
Единственное прибежище даурских журавлей в Хабаровском крае нашли после пожара
В Хабаровском крае ДГК не будет ограничивать услуги должникам - социально значимым объектам
Специалисты видеосервиса Wink рассказали о предпочтениях хабаровчан
Центры занятости в Хабаровском крае перешли на дистанционную работу
К концу мая планируют достроить школу на «Волочаевском городке» в Хабаровске
Пожилую комсомольчанку эвакуировали в Хабаровск санрейсом
В Хабаровском музыкальном театре состоится премьера, несмотря на коронавирус
Водитель пострадал в аварии на трассе «Обход Хабаровска»