В Хабаровском «СКА-Нефтянике» будет играть лучший игрок Швеции, финн, Туомас Мяяття

Как сообщают в «СКА-Нефтянике» первым официальным новичком «красно-черных» в будущем сезоне стал полузащитник сборной Финляндии и чемпиона Швеции 2020 года клуба «Эдсбюн» Туомас Мяяття.

- Туомас Сантери Мяяття, который родился 17 апреля 1996года в городе Вантаа, является одним из наиболее ярких представителей финского хоккея с мячом. Спортивную карьеру начал в команде «Ботния» из Хельсинки. С 18 лет привлекается в национальную сборную Финляндии, в составе которой дебютировал на чемпионате мира 2015 года в Хабаровске. Серебряный призер чемпионата мира 2016 года. Бронзовый призер чемпионатов мира 2017, 2018, 2019 годов, - подчеркнули в пресс-службе «СКА-Нефтяника».

С 2016 года и Туомас играл в шведском «Эдсбюне». За четыре года в королевстве он стал одним из лидеров команды. Как отмечают специалисты Мяяття обладает отличной техникой игры, проявляет незаурядные организаторские способности и наконец отличный снайпер. В составе «Эдсбюна» он трижды становился чемпионом Швеции, а в 2019 году завоевывал Кубок Швеции. В 136 матчах Элитсерии он забил 115 мячей.

В прошлом сезоне, в чемпионате королевства он сыграл 33 матча, забил 37 мячей и отдал 16 результативных передач, став пятым среди лучших снайперов Элитсерии. По итогам сезона он был признан лучшим игроком Швеции!

- Так же стоит отметить, что Туомас Мяяття является представителем семейной династии, которую помимо него составляют два его брата – Томми, который выступает за «Эдсбюн» и Теему играющий за «Сириус», - отметили в хабаровском клубе. - Туомас Мяяття станет 13-м легионером в истории клуба, и первым игроком - гражданином Финляндии, который будет выступать за «СКА-Нефтяник». Контракт с игроком рассчитан на один год.

Эксперты считают, что Мяяття призван заменить ушедшего из команды Максима Ишкельдина – полузащитника не только выполнявшего на поле большую часть атакующей работы, но и сам успешно забивавший соперникам.

Так же напомним что после того как в хабаровской команде сменился главный тренер – ушел легендарный Михаил Юрьев с которым руководство клуба не продлило контракт и его место занял известный хоккеист, тренер сборной России по хоккею с мячом Михаил Свешников, стан «красно-черных» покинул еще и Эрик Петтерссон. Лучший нападающий прошедшего сезона теперь будет играть в шведском АИКе.

Тем не менее нынешнее руководство армейцев заявляло, что намерено сохранить костяк «красно-черных». На этот момент известно, что в Хабаровске остаются вратарь Виктор Каменев, защитники Юрий Бондаренко и Юрий Викулин, полузащитник Станислав Турушев и нападающий Артем Бондаренко. Формирование команды продолжается, ждем дельнейших новостей.