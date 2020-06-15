2020-06-15T06:37:09+03:00
Спорт

Хабаровский «СКА-Нефтяник» начнет Чемпионат России по хоккею с мячом в ноябре

Федерация хоккея с мячом России утвердила формулы проведения спортивных состязаний на будущий сезон
Борис КОКУРИН
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Хабаровский «СКА-Нефтяник» начнет Чемпионат России по хоккею с мячом в ноябреХабаровский «СКА-Нефтяник» начнет Чемпионат России по хоккею с мячом в ноябреФото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"
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Как следует из документа, в Чемпионате России по хоккею с мячом в сезоне 2020-2021 примут участие 14 команд. Борьба за золотые медали традиционно будет проходить в два этапа. Первый: регулярный чемпионат стартует уже в ноябре 2020 года. Игры будут проводиться в два круга - одна игра на своем поле, вторая на поле соперника. В плей-офф, опять же, традиционно выйдут команды, занявшие места с первое по восьмое.

- Второй этап Чемпионата страны начнется в марте 2021 года. Четвертьфинальные матчи будут проводиться до двух побед одной из команд, полуфинальные поединки будут состоять из двух игр. В финале нас ожидает всего одна «золотая» игра. Место, где состоится финал, будет определяться на конкурсной основе, - отметили в Федерации хоккея с мячом в России.

Что касается Кубка России в сезоне 2020-2021, то первый этап начнется уже в сентябре 2020 года. Как отмечают в исполкоме ФХИР, точные даты будут определены дополнительно. Все участвующие команды будут разбиты на две группы: «Восток» - шесть команд и «Запад» - восемь команд. К финальным соревнованиям будут допущены команды, занявшие первое и второе места в своих группах. Состязания будут проводиться по системе плей-офф, то есть два полуфинала и финал.

Также ходят упорные слухи, что руководство федерации все-таки намерено устроить финальный поединок Чемпионата России между московским «Динамо» и хабаровским «СКА-Нефтяником», якобы руководствуясь мнением болельщиков, которым так не хватает зрелищ. В этом случае хабаровчане окажутся в не самой выигрышной ситуации.

В команде «красно-черных» произошли глобальные перемены: сменился главный тренер, теперь «СКА-Нефтяник» вместо Михаила Юрьева, собственно, и выведшего армейцев в финал, на тренерский мостик заступил Михаил Свешников, никогда ранее не работавший с хабаровчанами. Кроме того, команду покинул ряд ведущих игроков. Ушли Эрик Петтерссон, Максим Ишкельдин, Алан Джусоев и Дмитрий Аникин.

В то же время в Хабаровск вернулся нападающий Павел Рязанцев. Новые контракты с хабаровским клубом заключили вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Викулин и Юрий Бондаренко, полузащитники Юрий Шардаков, Александр Антипов и Станислав Турушев, нападающий Артем Бондаренко. Кроме того, клуб подписал двух новичков - полузащитников Туомаса Мяяття и Дмитрия Сидорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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