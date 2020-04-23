Бывший игрок хабаровского «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин подписал контракт с «Енисеем»

Как сообщает пресс-служба «Енисея», команда из Красноярска завершила свое формирование на следующий сезон. Последним «подписантом» стал бывший полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяника», неоднократный обладатель золотого шлема в Хабаровске, один из лучших полузащитников мира Максим Ишкельдин.

- Хоккейный клуб «Енисей» и полузащитник Максим Ишкельдин заключили трудовое соглашение, - рассказали в красноярском клубе. - Таким образом формирование команды на сезон 2020 - 2021 годов завершено.

Максим Ишкельдин родился 22 июня 1990 года. Полузащитник. Заслуженный мастер спорта. Закончил хоккейную школу «Заря» в Новосибирске. Ранее выступал за команды «Сибсельмаш» (Новосибирск) - 2007-2010, «Зоркий» (Красногорск) - 2011-2015 и «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 2016-2020.

В чемпионатах России провел 390 матчей, в которых забил 271 мяч и сделал 384 голевых передачи. В Кубке России - 108 матчей, 72 мяча и 103 передачи. Чемпион России 2017, 2018 и 2019. Второй призер чемпионата России 2013. Третий призер чемпионатов России 2011, 2012, 2014 и 2016. Обладатель Кубка России 2016, 2017 и 2018. Обладатель Суперкубка России 2017 и 2019. Победитель Кубка Мира 2012. Чемпион мира 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 и 2019. Серебряный призер чемпионатов мира 2012 и 2017. Победитель Турнира четырех наций 2016 и 2017. Чемпион мира среди юношей 2007. Чемпион мира среди юниоров 2008. Чемпион мира среди молодежных сборных команд 2011.

После того, как хабаровский «СКА-Нефтяник», не доиграв сезон, ушел на самоизоляцию, стало известно, что у команды сменился главный тренер. Вместо с 2011 года возглавлявшего созданный им Dream Team Михаила Юрьева, с которым руководство клуба не продлило контракт, на тренерский мостик встал Михаил Свешников, долгое время живший и игравший в Швеции.

Несмотря на то, что новый руководитель заявлял, что намерен сохранить ведущих игроков «СКА-Нефтяника», из стана «красно-черных» ушли лучший игрок прошлого сезона Эрик Петтерссон, который позднее заключил контракт со шведским АИКом, и один из лучших полузащитников мира Максим Ишкельдин.

Долгое время о судьбе Максима ничего не было известно, ходили слухи, что он вместе с Петтерссоном может уехать в королевство, и вот сегодня красноярский клуб - принципиальный соперник хабаровчан - сообщил, что Ишкельдин теперь будет защищать цвета «Енисея». Также известно, что из СКА ушел молодой полузащитник Дмитрий Аникин, который предпочел продолжить карьеру в кемеровском «Кузбассе».

На смену уходящим игрокам в «СКА-Нефтяник» пришли выступавший за шведский «Эдсбюн» полузащитник Туомас Мяяття, признанный в прошлом сезоне лучшим игроком Шведской Элитсерии, и полузащитник Дмитрий Сидоров - раньше игравший в «Уральском Трубнике». Также свои контракты продлили: вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Бондаренко и Юрий Викулин, полузащитники Александр Антипов, Станислав Турушев и нападающий Артем Бондаренко. Формирование хабаровской команды продолжается.