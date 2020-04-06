Василий Грановский и Александр Антипов продолжат карьеру в хабаровском «СКА-Нефтянике»

В «СКА-Нефтянике» продолжается формирование команды на следующий сезон. Как сообщают в клубе после проведенных переговоров соглашение было продлено с защитником хабаровских армейце Василием Грановским и полузащитником Александром Антиповым.

- Они на сегодня являются самыми «долгоиграющими» из числа игроков, ныне выступающих за команду. За плечами обоих по семь сезонов, проведенных ими за «СКА-Нефтяник». При этом Александр Антипов провел наибольшее количество игр за команду в официальных матчах - 328. В активе Василия Грановского 276 сыгранных матчей, - сообщили в пресс-службе ХК «СКА-Хабаровск». - В минувшем сезоне оба игрока провели по 30 матчей в чемпионате страны.

В пресс-службе так же рассказали, что контракт с Василием Грановским рассчитан на три года, а с Александром Антиповым на два.

Напомним, уже известно, что кроме Грановского и Антипова в обойме «красно-черных» остаются вратарь Виктор Каменев, защитники Юрий Бондаренко и Юрий Викулин, полузащитник Станислав Турушев и нападающий Артем Бондаренко. Из новичков в команде выступавший за шведский «Эдсбюн» полузащитник Туомас Мяяття, признанный в прошлом сезоне лучшим игроком Шведской Элитсерии и перспективный полузащитник Дмитрий Сидоров – раньше игравший в «Уральском Трубнике».

В этом сезоне команду покинули: Михаил Юрьев, занимавший пост главного тренера в «СКА-Нефтянике» с 2011 года, тренер Сергей Большаков, нападающий Эрик Петтерссон, перешедший в шведский АИК и полузащитник Максим Ишкельдин.

Вместо Михаила Юрьева в будущем сезоне «красно-черных» возглавит Михаил Свешников, кроме того, в тренерский штаб хабаровских армейцев вошел Тони Линдквист - швед, который стал первым иностранным тренером, выигравшим чемпионат России по хоккею с мячом. Формирование команды продолжается, ждем дальнейших новостей.