2020-04-05T07:34:33+03:00
Спорт

Бортовой полузащитник Дмитрий Сидоров пополнил ряды хабаровского «СКА-Нефтяника»

Соглашение с игроком который до этого играл за «Уральский Трубник» заключено на два года
Борис КОКУРИН
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Бортовой полузащитник Дмитрий Сидоров пополнил ряды хабаровского «СКА-Нефтяника». Фото: ХК «Уральский Трубник»Бортовой полузащитник Дмитрий Сидоров пополнил ряды хабаровского «СКА-Нефтяника». Фото: ХК «Уральский Трубник»
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В «СКА-Нефтянике» продолжается формирование состава на новый сезон. Мы сообщали, что хабаровский клуб подписал годовой контракт с финским хоккеистом, выступавшим за шведский «Эдсбюн» Туомасом Мяяття, признанным лучшим игроком королевской Элитсерии в сезоне 2019/20. И вторым новичком в Хабаровске стал Дмитрий Сидоров, игрок из Первоуральска который с 2012 по 2020 год выступал за «Уральский Трубник» и неплохо выступал.

- За восемь сезонов, проведённых за «Трубник» уже, наверное, сложно представить Дмитрия без нашего клуба, так как он очень редко пропускал игры, показывая при этом очень качественный хоккей. Диме удачи в новой команде, - отмечают администраторы в «гостевой» первоуральского клуба.

В Хабаровске с Дмитрием Сидоровым играющим бортовым полузащитником заключили контракт на два года.

- Сидоров Дмитрий Михайлович. Звание: мастер спорта. Родился 27 июня 1991года в городе Карпинск (Свердловская область). Воспитанник ХК «Спутник» (Карпинск). С 2012 по 2020годы выступал за «Уральский трубник». Бронзовый призер чемпионата России 2019 года. В чемпионатах страны провел 204 матча. На его счету 79 забитых мячей и 23 результативные передачи, - рассказали в ХК «СКА-Нефтяник».

Кстати, первым тренером Дмитрия был Олег Свешников – отец и так же первый тренер нынешнего главного наставника «СКА-Нефтяника», игрока с мировым именем Михаила Свешникова.

Напомним, что 1 апреля в «СКА-Нефтянике» сменился главный тренер, вместо заслуженного Михаила Юрьева с 2011 года, возглавлявшего хабаровскую команду, пришел Михаил Свешников, тренер сборной России по хоккею с мячом, до недавнего времени игравший в Швеции.

Вместе с Юрьевым стан «красно-черных» покинули нападающий Эрик Петтерссон, который сейчас будет играть на родине в шведском АИКе и полузащитник Максим Ишкельдин, о дальнейшей судьбе которого пока не известно.

В СКА продолжается формирование команды, как сообщают в клубе уже подписаны контракты с вратарем Виктором Каменевым, защитниками Юрием Бондаренко и Юрием Викулиным, полузащитником Станиславом Турушевым и нападающим Артемом Бондаренко. Так же в команду пришел выступавший за шведский «Эдсбюн» полузащитник Туомас Мяяття. Кроме того, в тренерский штаб хабаровских армейцев вошел Тони Линдквист, швед, который стал первым иностранным тренером, выигравшем чемпионат России по хоккею с мячом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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