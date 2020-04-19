Дмитрий Аникин из хабаровского «СКА-Нефтяника» переходит «Кузбасс»

Дмитрий Аникин считается одним из самых перспективных молодых игроков в хоккей с мячом в России. Лучший игрок финала юношеского первенства России-2017. Победитель первенств мира среди юношей-2017, юниоров-2018, 2019, молодёжи-2019.

Девятнадцатилетний воспитанник новосибирской школы русского хоккея пришел в «СКА-Нефтяник» в 2017 году и два сезона играл за дубль армейцев, стал серебряным призером молодёжного первенства страны в 2018 году, бронзовый призёр всероссийских соревнований в 2019 году в высшей лиге.

В сезоне 2019-2020 годов играл уже за основную команду, участвовал в Кубке мира-2019. Обладатель Суперкубка России-2020. В XXVIII чемпионате России провел 31 матч, забил 7 мячей, сделал 13 голевых передач.

- Аникин, по признанию многих тренеров команд суперлиги, лучший молодой хоккеист России, - отметил как-то Михаил Юрьев, руководивший «СКА-Нефтяником» в 2011-2020 годах.

Дмитрий Аникин, играющий под номером 77, провел в сезоне все матчи в составе действующих чемпионов страны. На молодёжном первенстве мира-2019 признан лучшим полузащитником турнира, - рассказывают в кемеровском клубе.

Пресс-служба «СКА-Нефтяника» пока не сообщила о переходе игрока.

Напомним, что в Хабаровске сейчас идет формирование новой команды на следующий сезон. В «СКА-Нефтянике» сменился главный тренер, вместо возглавлявшего армейцев с 2011 года Михаила Юрьева главным тренером стал Михаил Свешников. Так же в тренерский штаб «красно-черных» вошел Тони Линдквист – швед, который стал первым иностранным тренером, выигравшим чемпионат России.

Так же известно, что «СКА-Нефтяник» покинули тренер Сергей Большаков, нападающий Эрик Петтерссон, перешедший в шведский АИК, и полузащитник Максим Ишкельдин.

В Хабаровской команде остаются: вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Бондаренко и Юрий Викулин, полузащитники Александр Антипов, Станислав Турушев и нападающий Артем Бондаренко. Из новичков в команде выступавший за шведский «Эдсбюн» полузащитник Туомас Мяяття, признанный в прошлом сезоне лучшим игроком Шведской Элитсерии, и перспективный полузащитник Дмитрий Сидоров - раньше игравший в «Уральском Трубнике».