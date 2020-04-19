2020-04-19T03:25:46+03:00
Спорт

Дмитрий Аникин из хабаровского «СКА-Нефтяника» переходит «Кузбасс»

Об этом официально сообщила пресс-служба кемеровского клуба
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Дмитрий Аникин из хабаровского «СКА-Нефтяника» переходит «Кузбасс»Дмитрий Аникин из хабаровского «СКА-Нефтяника» переходит «Кузбасс»Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
Изменить размер текста:

Дмитрий Аникин считается одним из самых перспективных молодых игроков в хоккей с мячом в России. Лучший игрок финала юношеского первенства России-2017. Победитель первенств мира среди юношей-2017, юниоров-2018, 2019, молодёжи-2019.

Девятнадцатилетний воспитанник новосибирской школы русского хоккея пришел в «СКА-Нефтяник» в 2017 году и два сезона играл за дубль армейцев, стал серебряным призером молодёжного первенства страны в 2018 году, бронзовый призёр всероссийских соревнований в 2019 году в высшей лиге.

В сезоне 2019-2020 годов играл уже за основную команду, участвовал в Кубке мира-2019. Обладатель Суперкубка России-2020. В XXVIII чемпионате России провел 31 матч, забил 7 мячей, сделал 13 голевых передач.

- Аникин, по признанию многих тренеров команд суперлиги, лучший молодой хоккеист России, - отметил как-то Михаил Юрьев, руководивший «СКА-Нефтяником» в 2011-2020 годах.

Дмитрий Аникин, играющий под номером 77, провел в сезоне все матчи в составе действующих чемпионов страны. На молодёжном первенстве мира-2019 признан лучшим полузащитником турнира, - рассказывают в кемеровском клубе.

Пресс-служба «СКА-Нефтяника» пока не сообщила о переходе игрока.

Напомним, что в Хабаровске сейчас идет формирование новой команды на следующий сезон. В «СКА-Нефтянике» сменился главный тренер, вместо возглавлявшего армейцев с 2011 года Михаила Юрьева главным тренером стал Михаил Свешников. Так же в тренерский штаб «красно-черных» вошел Тони Линдквист – швед, который стал первым иностранным тренером, выигравшим чемпионат России.

Так же известно, что «СКА-Нефтяник» покинули тренер Сергей Большаков, нападающий Эрик Петтерссон, перешедший в шведский АИК, и полузащитник Максим Ишкельдин.

В Хабаровской команде остаются: вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Бондаренко и Юрий Викулин, полузащитники Александр Антипов, Станислав Турушев и нападающий Артем Бондаренко. Из новичков в команде выступавший за шведский «Эдсбюн» полузащитник Туомас Мяяття, признанный в прошлом сезоне лучшим игроком Шведской Элитсерии, и перспективный полузащитник Дмитрий Сидоров - раньше игравший в «Уральском Трубнике».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хоккей с мячом в Хабаровске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Самое сложное – убедить спортсмена-миллионера, у которого сейчас все хорошо, что это не насовсем»: в России появилась бизнес-школа для футболистов
Мы нашли курсы, где звезд российского футбола учат не тратить свои деньги. Ее создал бывший вратарь «Спартака» и сборной Казахстана
Новости 24
Сезон навигации для маломерных судов открыли в Хабаровском крае
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 апреля 2020 года
Сбежал из больницы и прятался у сестры хабаровчанин, зараженный коронавирусом
Обстановка в Хабаровском крае 19 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 18 апреля 2020 года: в автономии карантин продлен еще на неделю
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 18 апреля: 38 новых случаев
В селе Богородское врачи продолжают обследование местных жителей на коронавирус
Музеи и ансамбли Восточного военного округа уходят в онлайн
Военные спасатели проводят дезинфекцию села Богородского в Хабаровском крае
Причина крушения самолёта под Хабаровском: источник назвал версии
В Хабаровске женщина заплатила за ночлег сережками
Видео с места крушения самолёта под Хабаровском сняли очевидцы