Нападающий Павел Рязанцев возвращается в хабаровский «СКА-Нефтяник»

Как сообщают на официальной страничке в социальных сетях «СКА-Нефтяника», нападающий Павел Рязанцев из Швеции возвращается в Хабаровск.

- Хоккеист подписал контракт со «СКА-Нефтяником», - рассказали в хабаровском клубе. - Рязанцев провел в Хабаровске четыре полноценных сезона, в течение которых сыграл 181 официальный матч, забив в них 292 мяча. С возвращением, Павел! Клуб продолжает селекционную работу и ведет переговоры с игроками.

Напомним, что Павел Рязанцев, которого за высокий рост (195 сантиметров) еще в «Кузбассе» болельщики прозвали «башней», покинул хабаровскую команду в начале прошлого сезона. Как признавался сам Павел, тогда он очень хотел играть в кемеровской команде и даже достиг договоренности с ее главным тренером, но в руководстве клуба понимания не нашел.

Затем была попытка вернуться в хабаровский СКА, но здесь его также не приняли. В итоге Рязанцеву поступило несколько предложений из Швеции, и он по ряду причин отдал предпочтение АИКу. Во-первых, там играли ребята из России, а во-вторых, клуб базировался в Стокгольме.

Там российскому нападающему пришлось нелегко, мешал языковой барьер - кроме русского языка Павел другого не знает, к тому же в королевстве играют в несколько другой хоккей, и начинать пришлось с чистого листа. Третья причина - его семья осталась в России, и по ним Павел очень скучал.

Сейчас в хабаровском клубе идет подбор игроков на следующий сезон. Из СКА ушли Алан Джусоев, Эрик Петтерссон, Максим Ишкельдин и Дмитрий Аникин. Новые контракты с хабаровским клубом помимо Павла Рязанцева заключили вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Викулин и Юрий Бондаренко, полузащитники Юрий Шардаков, Александр Антипов и Станислав Турушев, нападающий Артем Бондаренко. Кроме того, клуб подписал двух новичков - полузащитников Туомаса Мяяття и Дмитрия Сидорова.

К тому же в «СКА-Нефтянике» сменился главный тренер. Михаила Юрьева заменил Михаил Свешников, взявший в свой тренерский штаб шведа Тони Линдквиста.