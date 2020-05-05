Алан Джусоев уходит из хабаровского «СКА-Нефтяника»

Алан Джусоев был одной из знаковых фигур «СКА-Нефтяника». К сожалению, как сообщили в хабаровском клубе полузащитник после непродолжительных раздумий, принял решение покинуть стан «красно-черных».

- 30 апреля у полузащитника истёк срок действующего контракта. После переговоров о продлении соглашения хоккеист принял решение покинуть Хабаровский клуб, - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяника». - Мы благодарим Алана за самоотверженную игру и высокие результаты. Желаем успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что Алан Джусоев выступал в Хабаровске с 2018 года куда перешел из шведского клуба «Хаммарбю». Алан начал играть в хоккей с мячом в абаканском клубе «Реформация». В 2009 году был приглашен в красноярский «Енисей». Затем улетел в Швецию в «Сандвикен» и позже был приглашен в «Хаммарбю», а оттуда в «СКА-Нефтяник».

Алан Джусоев четырежды становился чемпионом России в 2014, 2015, 2016, 2019 годах. Обладатель Кубка России в 2018 году и Суперкубка России в 2016 и 2019 годах. Победитель Кубка Мира в 2011 и 2015 годах. Включался в список 22 лучших игроков сезона: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019. Заслуженный мастер спорта России.

По данным некоторых шведских СМИ после ухода из «СКА-Нефтяника» Джусоев планирует продолжить карьеру в королевстве, в частности в местном АИКе, куда ушел бывший нападающий хабаровских армейцев Эрик Петтерссон. Но пока эту информацию официально не подтверждают.

Напомним, что в «СКА-Нефтянике» активно идет процесс формирования команды на следующий сезон. Помимо Джусоева и Петтерсссона клуб покинули полузащитник Максим Ишкельдин, подписавший контракт с красноярским «Енисеем» и полузащитник Дмитрий Аникин, ушедший в кемеровский «Кузбасс».

Новые контракты с хабаровским клубом заключили вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Викулин и Юрий Бондаренко, полузащитники Юрий Шардаков, Александр Антипов и Станислав Турушев, нападающий Артем Бондаренко. Кроме того, клуб подписал двух новичков - полузащитников Туомаса Мяяття и Дмитрия Сидорова.

Также у хабаровской команды теперь новый главный тренер - Михаил Свешников. Он сменил на этом посту Михаила Юрьева, в тренерский штаб СКА вошел швед Тони Линдквист.