2020-06-01T06:56:09+03:00
Спорт

Спасибо, что не в Красноярск: бывший полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяника» Алан Джусоев продолжит карьеру в АИКе

Хоккеисту предлагали продлить контракт с «красно-черными», но он отказался
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Спасибо, что не в Красноярск: бывший полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяника» Алан Джусоев продолжит карьеру в АИКеСпасибо, что не в Красноярск: бывший полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяника» Алан Джусоев продолжит карьеру в АИКеФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
Изменить размер текста:

О том что один из лидеров хабаровской команды по хоккею с мячом, полузащитник Алан Джусоев уходит из «СКА-Нефтяника», стало известно еще в начале мая. Около месяца спортсмен выбирал, в каком клубе он хочет продолжить карьеру, и в итоге остановил свой выбор на одном из лидеров шведской Элитсерии. Это уже не первая его поездка в Швецию.

В сезоне 2016\17 годов Алан уже выступал за «Сандвикен», а годом позже за «Хаммарбю». К тому же в новом клубе из Стокгольма бывшему полузащитнику «СКА-Нефтяника» одиноко точно не будет - там уже играют Александр Ким и Эрик Петтерссон, когда-то выступавшие за «красно-черных»

- У меня были мысли вернуться в Швецию, и теперь у меня появился шанс, которым я воспользовался, - рассказывает Алан Джусоев. - Элитсерия - сильная качественная лига, а среди игроков АИКа я играл вместе с Эриком Петтерссоном и Александром Кимом, и вместе мы выиграли все титулы в России.

Хабаровских болельщиков в этом радует только одно - что 28-летний полузащитник не присоединился к еще одной знаковой фигуре СКА - Максиму Ишкельдину, в межсезонье укрепившему состав принципиального соперника хабаровчан, красноярского «Енисея».

В то же время из шведского клуба в Хабаровск вернулся легендарный нападающий Павел Рязанцев, за свой огромный рост прозванный болельщиками «башня». Также в хабаровской команде сменился главный тренер. Вместо Михаила Юрьева, с которым руководство «СКА-Нефтяника» предпочло не продлевать контракт, этот пост занял Михаил Свешников, взявший в свой тренерский штаб не менее легендарную личность - шведа Тони Линдквиста.

Напомним, что помимо Алана Джусоева из СКА также ушли Эрик Петтерссон, Максим Ишкельдин и Дмитрий Аникин. Новые контракты с хабаровским клубом помимо Павла Рязанцева заключили вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Викулин и Юрий Бондаренко, полузащитники Юрий Шардаков, Александр Антипов и Станислав Турушев, нападающий Артем Бондаренко. Кроме того, клуб подписал двух новичков - полузащитников Туомаса Мяяття и Дмитрия Сидорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хоккей с мячом в Хабаровске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Степашин: Играть в футбол без зрителей – большие потери. 400 – 500 млн рублей…
Член Совета директоров футбольного клуба «Динамо» рассказал обозревателям KP.RU Александру Гамову и Кириллу Серову, как его команда готовится к возобновлению чемпионата РФ в Премьер-лиге
Боруссия Дортмунд – Бавария 26 мая 2020: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Футбол, матч Боруссия Дортмунд – Бавария 26 мая 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 мая 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 28 тура чемпионата Германии по футболу Бундеслига
Новости 24
Найхин получит современную школу в Хабаровском крае
В Комсомольске заселят экипаж на корвет имени Алдара Цыденжапова
Железнодорожный переезд «Угун - Ленинск» временно закроют в ЕАО
Пьяный водитель и пассажир живыми выбрались из опрокинувшейся машины в Хабаровском крае
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края поздравляют дальневосточников с Днем защиты детей
В Хабаровске продолжается дезинфекция улиц и общественного транспорта
Бесплатно раздают дрова-лапшу в Биробиджане
В Хабаровском крае стартовала подписная кампания
На севере Хабаровского края подтопило дома
Лето в Хабаровском крае начнется с ливневого дождя и ветра
В День города в Хабаровске родились 17 малышей
Лучшим приемным родителям вручили премии в Хабаровском крае
Онлайн-посвящение в юнармейцы прошло в Хабаровске
Сбербанк отмечает Международный день защиты детей
Дольщикам устроили экскурсию по долгострою на Алексеевкой в Хабаровске
Первые выплаты в 10 тысяч рублей начали получать хабаровчане
Организация работы с безнадзорными животными в Хабаровском крае упирается в недостаток фондов
Пассажир машины, вылетевшей с дороги в Хабаровске, получил травмы
Обстановка в Хабаровске 1 июня 2020 года: отключения воды, пробки на дорогах
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 1 июня 2020 года: число заражений 2081
Возгорание в бараке потушили в Хабаровске
Обстановка в Хабаровском крае 1 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон