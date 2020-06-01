Спасибо, что не в Красноярск: бывший полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяника» Алан Джусоев продолжит карьеру в АИКе

О том что один из лидеров хабаровской команды по хоккею с мячом, полузащитник Алан Джусоев уходит из «СКА-Нефтяника», стало известно еще в начале мая. Около месяца спортсмен выбирал, в каком клубе он хочет продолжить карьеру, и в итоге остановил свой выбор на одном из лидеров шведской Элитсерии. Это уже не первая его поездка в Швецию.

В сезоне 2016\17 годов Алан уже выступал за «Сандвикен», а годом позже за «Хаммарбю». К тому же в новом клубе из Стокгольма бывшему полузащитнику «СКА-Нефтяника» одиноко точно не будет - там уже играют Александр Ким и Эрик Петтерссон, когда-то выступавшие за «красно-черных»

- У меня были мысли вернуться в Швецию, и теперь у меня появился шанс, которым я воспользовался, - рассказывает Алан Джусоев. - Элитсерия - сильная качественная лига, а среди игроков АИКа я играл вместе с Эриком Петтерссоном и Александром Кимом, и вместе мы выиграли все титулы в России.

Хабаровских болельщиков в этом радует только одно - что 28-летний полузащитник не присоединился к еще одной знаковой фигуре СКА - Максиму Ишкельдину, в межсезонье укрепившему состав принципиального соперника хабаровчан, красноярского «Енисея».

В то же время из шведского клуба в Хабаровск вернулся легендарный нападающий Павел Рязанцев, за свой огромный рост прозванный болельщиками «башня». Также в хабаровской команде сменился главный тренер. Вместо Михаила Юрьева, с которым руководство «СКА-Нефтяника» предпочло не продлевать контракт, этот пост занял Михаил Свешников, взявший в свой тренерский штаб не менее легендарную личность - шведа Тони Линдквиста.

Напомним, что помимо Алана Джусоева из СКА также ушли Эрик Петтерссон, Максим Ишкельдин и Дмитрий Аникин. Новые контракты с хабаровским клубом помимо Павла Рязанцева заключили вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Викулин и Юрий Бондаренко, полузащитники Юрий Шардаков, Александр Антипов и Станислав Турушев, нападающий Артем Бондаренко. Кроме того, клуб подписал двух новичков - полузащитников Туомаса Мяяття и Дмитрия Сидорова.