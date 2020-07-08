2020-07-08T15:10:47+03:00
Спорт

Ощущаю себя как Иисус Христос – все знают, что он есть, но никто его не видел: Михаил Свешников о «СКА-Нефтянике» и Хабаровске

Новый главный тренер «красно-черных» в карантине поделился мыслями о команде, составе и будущем сезоне [видео]
Борис КОКУРИН
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Ощущаю себя как Иисус Христос – все знают, что он есть, но никто его не видел: Михаил Свешников о «СКА-Нефтянике» и ХабаровскеОщущаю себя как Иисус Христос – все знают, что он есть, но никто его не видел: Михаил Свешников о «СКА-Нефтянике» и ХабаровскеФото: Социальные сети
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VÄLKOMMEN TILL KHABAROVSK

Напомним, что в хабаровском «СКА-Нефтянике» в этом сезоне прошли глобальные перемены, ушел ряд ведущих игроков – настоящие мировые звезды хоккея с мячом, но прежде всего в команде сменился главный тренер.

Вместо опытнейшего Михаила Юрьева, три раза, три сезона подряд приводившего армейцев к чемпионскому титулу, руководство клуба предпочло заключить контракт с легендарным, но пока никак не проявившим себя на тренерском поприще в российской суперлиге Михаилом Свешниковым.

Третьего июля новый главный тренер прибыл в Хабаровск из Швеции и сразу же (как все прилетающие из-за границы) попал в десятидневный карантин. Сейчас он сидит один в пустой квартире на улице Истомина, дожидаясь, когда санитарные врачи разрешат ему встретиться с командой.

- Очень жду встречи с ребятами. Уже какое-то ненормальное чувство. Ощущаю себя как Иисус Христос, - улыбается Михаил Свешников. – Все знают, что он есть, но никто его не видел. Так и я сижу где-то в квартире, все понимают, что я где-то рядом, но практически никто меня здесь в Хабаровске не видел.

Пока же новый главный поделился своими мыслями о том, почему он решил стать тренером, о том, каким он видит состав «СКА-Нефтяника» и будущее пока еще топовой команды суперлиги. Разумеется, это видео-интервью, никакие предписания Роспотребнадзора нарушены не были.

ПОЧЕМУ ВДРУГ ТРЕНЕРОМ?

Михаил Свешников - личность в мире бенди и русского хоккея с мячом без всякого преувеличения легендарная. Десятикратный чемпион России, шестикратный чемпион мира, пятикратный обладатель кубка мира, шестикратный обладатель кубка Европейских чемпионов и так далее, далее, и далее. Но пост главного тренера в одной из сильнейших команд России и мира - это немного другой род деятельности, чем просто быть топовым игроком. Тем не менее новый главный ощущает уверенность в своих силах.

- Для себя уже давно решил, чем я хочу заниматься в будущем, - рассказывает Михаил Свешников, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник». – И тем не менее предложение из Хабаровска стоит немного особнякам. Это не на автобус сесть и доехать из Юсдаля, мне нужно было переговорить с семьей. Пришлось в быстром темпе все делать, но буквально в течение суток все решилось. Последние года три-четыре я думал, чем я буду заниматься после того, как закончу играть. Хотелось попробовать себя в тренерской деятельности, тем более я закончил курсы тренеров в Швеции, получил лицензию тренера и хотелось найти этому применение. Кроме того, последние года два я в «Юсдале» практически уже не играл, а поигрывал, параллельно тренируя и первую команду, и ребят в гимназии, плюс еще работа в сборной России последний сезон – все эти факторы повлияли на то, что я решил закончить с активной карьерой игрока и переехать в Хабаровск.

Хабаровский клуб не в первый раз совершает такие крутые оверштаги с заменой главного по команде. Теперь главное, чтобы сама команда (а игроки здесь непростые) приняла нового наставника и не получилось, как десять лет назад, когда ударное ядро команды в штыки воспринимало указания Юрия Лахонина и буквально «проваливало» игры в том сезоне.

Впрочем, как я уже было упомянуто, главные «звезды» уже ушли, те, кто остался и пришел в СКА, будут стремиться занять их место, а без главного этого сделать не получится. К тому же к команде присоединится еще одна легенда русского хоккея, швед Тони Линдквист, первый иностранный тренер, выигравший чемпионат России. В Хабаровск Тони прибудет уже первого августа, вместе с Туомасом Мяяття, ставшим в Швеции лучшим игроком прошедшего сезона, как раз к началу активных тренировок «СКА-Нефтяника» на льду.

В ЧЕМ СИЛА, МИХАИЛ?

- Сила наша в том, что ребята сейчас тренируются, что они довольно профессионально относятся к делу, - делится впечатлениями Михаил Свешников. – Об этом докладывают мои помощники. Если говорить о сути, то, конечно, я следил за русским хоккеем, видел «СКА-Нефтяник» на кубке мира, в чемпионате России. Это была мощная команда, чего-то ей не хватало на кубке мира, но в России были выиграны все медали. Понятно, что несколько ребят ушли, которые вели игру команды, которые были определяющими в клубе, от действий их очень много зависело, но в то же время мы сейчас также приобрели сильных хоккеистов. Плюс добавились два новых тренера: в моем лице и в лице Тони Линдквиста. В будущее я смотрю, может быть с осторожным, но оптимизмом. Я не думаю - я уверен, что у нас все должно получиться.

Сейчас, по словам главного тренера «красно-черных», команде предстоят тренировочные сборы в Кисловодске, а вот настоящие, хоккейные, тренировки на льду начнутся уже по прибытии в Хабаровск, в августе.

- Вот здесь вот уже можно будет потихонечку смотреть, что мы из себя представляем, - отмечает наставник. – К тому же у нас есть вторая команда, про которую абсолютно не надо забывать и ни в коем случае мы это делать не будем. Нужно посмотреть, что там за ребята, тем более что они достаточно неплохо себя показывают. Такого мнения, что нам еще кто-то нужен из звездных игроков, у меня сейчас нет. Я думаю, что у нас очень приличная команда – ребята, которых я знаю в первой команде, плюс, еще раз повторюсь, я очень большие надежды связываю со второй командой. Ну не может существовать клуб, у которого работает школа, в которой, я знаю, ребята по всем возрастам доходят достаточно далеко во всех турнирах, до финалов и выигрывают финалы, и списывать со счетов свою же школу, не иметь подпитки из своего же клуба и только искать игроков на стороне – это неправильно.

Обращаясь к болельщикам, Михаил Свешников подчеркнул: он уверен, что все будет хорошо. Главное - за командой интересно будет наблюдать, результаты обязательно будут. И пообещал сделать все, чтобы любителям русского хоккея хотелось приходить на игры.

Ощущаю себя как Иисус Христос – все знают, что он есть, но никто его не видел: Михаил Свешников о «СКА-Нефтянике» и Хабаровске.пресс-служба "СКА-Нефтяник"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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