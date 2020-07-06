Тесты отрицательные: игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» приступили к тренировкам

Тесты на коронавирусную инфекцию - обязательное требование, которое в этом году приходится выполнять всем профессиональным спортсменам - хабаровская команда сдавала в последний день июля. Игроки после долгого перерыва наконец-то собрались вместе в обновленном составе, обсудили последние новости и прошли медицинское обследование. Без результатов теста приступать к совместным тренировкам запрещено, так что пришлось немного подождать.

- После прохождения тестирования на COVID-19, которое проходило 30 июня, ни у кого из спортсменов и сотрудников нашего клуба вирус не выявлен, все здоровы, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник». - Хоккеисты уже приступили к тренировкам.

Правда, пока вводные тренировки проходят без участия нового главного тренера команды, легендарного хоккеиста Михаила Свешникова, сменившего на этом посту Михаила Юрьева, три раза приводившего хабаровскую дружину к чемпионскому титулу.

- Главный тренер Михаил Свешников прилетел из Швеции 3 июля. Он будет находиться на десятидневном карантине в соответствии с правилами Роспотребнадзора, - подчеркнули в клубе.

Уже 14 июля команда отправится на базовый сбор, который, как и в прошлом году, пройдет в Кисловодске. Снова в Хабаровск армейцы вернутся только 8 августа, чтобы начать ледовые тренировки в стенах арены «Ерофей». Тренировки на домашнем стадионе «СКА-Нефтяника» продлятся вплоть до середины сентября - момента, когда в стране стартует предварительная стадия розыгрыша Кубка России.

Напомним, что по решению национальной федерации регулярный этап Чемпионата России по хоккею с мячом начнется в ноябре 2020 года. В нем примут участие 14 команд суперлиги. Плей-офф, в который традиционно выйдут команды, занявшие первые восемь мест, начнется в марте следующего года.

Судьба «золотого» матча между московским «Динамо» и хабаровским «СКА-Нефтяником», в котором должно было решиться, кто же станет чемпионом в сезоне 2019-2020, пока не определена. В Федерации хоккея с мячом России полагают, что провести его нужно - зрители устали без зрелищных поединков, но сами игроки считают, что золото нужно дать либо всем, либо никому - матч за чемпионское звание сейчас не имеет смысла.

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