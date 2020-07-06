2020-07-06T05:10:26+03:00
Спорт

Тесты отрицательные: игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» приступили к тренировкам

Главный тренер Михаил Свешников, прилетевший из Швеции, пока находится на карантине
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Тесты отрицательные: игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» приступили к тренировкамТесты отрицательные: игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» приступили к тренировкамФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Тесты на коронавирусную инфекцию - обязательное требование, которое в этом году приходится выполнять всем профессиональным спортсменам - хабаровская команда сдавала в последний день июля. Игроки после долгого перерыва наконец-то собрались вместе в обновленном составе, обсудили последние новости и прошли медицинское обследование. Без результатов теста приступать к совместным тренировкам запрещено, так что пришлось немного подождать.

- После прохождения тестирования на COVID-19, которое проходило 30 июня, ни у кого из спортсменов и сотрудников нашего клуба вирус не выявлен, все здоровы, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник». - Хоккеисты уже приступили к тренировкам.

Правда, пока вводные тренировки проходят без участия нового главного тренера команды, легендарного хоккеиста Михаила Свешникова, сменившего на этом посту Михаила Юрьева, три раза приводившего хабаровскую дружину к чемпионскому титулу.

- Главный тренер Михаил Свешников прилетел из Швеции 3 июля. Он будет находиться на десятидневном карантине в соответствии с правилами Роспотребнадзора, - подчеркнули в клубе.

Уже 14 июля команда отправится на базовый сбор, который, как и в прошлом году, пройдет в Кисловодске. Снова в Хабаровск армейцы вернутся только 8 августа, чтобы начать ледовые тренировки в стенах арены «Ерофей». Тренировки на домашнем стадионе «СКА-Нефтяника» продлятся вплоть до середины сентября - момента, когда в стране стартует предварительная стадия розыгрыша Кубка России.

Напомним, что по решению национальной федерации регулярный этап Чемпионата России по хоккею с мячом начнется в ноябре 2020 года. В нем примут участие 14 команд суперлиги. Плей-офф, в который традиционно выйдут команды, занявшие первые восемь мест, начнется в марте следующего года.

Судьба «золотого» матча между московским «Динамо» и хабаровским «СКА-Нефтяником», в котором должно было решиться, кто же станет чемпионом в сезоне 2019-2020, пока не определена. В Федерации хоккея с мячом России полагают, что провести его нужно - зрители устали без зрелищных поединков, но сами игроки считают, что золото нужно дать либо всем, либо никому - матч за чемпионское звание сейчас не имеет смысла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Денис Потемин может вернуться в хабаровский «СКА-Нефтяник» (читать далее)

- Золото либо всем, либо никому: форвард хабаровского «СКА-Нефтяника» высказался о несыгранном «золотом» матче (читать далее)

- Игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» начали проходить тестирование на COVID-19 (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хоккей с мячом в Хабаровске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Огненное шоу и молчаливый Азмун: Как в аэропорту Пулково встречали чемпионов России по футболу 2020 команду «Зенит»
Сине-бело-голубые прилетели в родной Санкт-Петербург глубокой ночью 6 июля, тем не менее первыми поздравить их с чемпионством пришли тысячи преданных фанов [фото, видео]
«У нас одна цель - всегда побеждать»: Сергей Семак поделился первыми эмоциями от победы «Зенита» в чемпионате России по футболу 2020
Главный тренер сине-бело-голубых празднует двойную победу - «Зенит» стал чемпионом России по футболу 2020, а он сам стал дедушкой [видео]
«Ждем возвращения Кокорина - он усилит команду»: Михаил Боярский празднует победу «Зенита» в чемпионате России по футболу 2020
Главный фанат сине-бело-голубых рассказал, как "Зенит" смог стать чемпионом России по футболу-2020 и чего он ждет от любимой команды в следующем сезоне
Рубин - Оренбург 5 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Рубин – Оренбург 5 июля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 26 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Министр культуры попросил открыть зоосад для хабаровчан
Открытием магазинов озадачились власти Хабаровского края
В Хабаровском крае нашли утонувшего в озере мужчину
В Хабаровский край бланки для ЕГЭ доставили во все школы
Хабаровчане поучаствуют в создании видеокниги о судьбе поколения
В Хабаровском крае компанию оштрафуют за горящую свалку
Сильные дожди с грозами ожидаются в Хабаровском крае
В Комсомольске-на-Амуре пятая часть пациентов с пневмонией заражена коронавирусом
В Хабаровском крае снова дожди
Журавленок попал в руки людей в ЕАО
В Якутии накажут нарушителя самоизоляции, вернувшегося из Хабаровска
В Хабаровске покупателей без масок предложили выпроваживать из магазинов
Бонусы «Спасибо» можно будет списать на сервисы ДомКлик
В Хабаровском крае ищут пропавшего на озере мужчину
Клиенты Сбербанка смогут подключить свои действующие карты к зарплатному проекту в приложении «Сбербанк Онлайн»
В Хабаровске раскрыли кражу в пансионате для пожилых людей
Уровень Амура у Хабаровска: ожидается подъем воды
Обстановка в Хабаровске 6 июля 2020 года: отключения горячей воды, дорожные работы