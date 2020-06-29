Николай Валуев считает, что «золотой» матч между хабаровским «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» должен быть сыгран

Напомним, что предыдущий чемпионат России по хоккею с мячом так и остался без завершающего аккорда. Из-за новой коронавирусной инфекции и из-за медлительности Федерации хоккея с мячом России, дождавшейся закрытия всех пригодных для проведения «золотого» и «бронзового» матчей стадионов на карантин, финал чемпионата так и не был сыгран.

Тогда в результате острой и даже временами драматичной борьбы в финал вышли московское «Динамо», уверенно разгромившее на чужом поле красноярский «Енисей», и действующий чемпион России «СКА-Нефтяник», переигравший в Хабаровске архангельский «Водник». Решающая игра за чемпионский титул должна была состояться 21 марта 2020 года в Кемерове.

Но накануне губернатор Кемеровской области сообщил, что в регионе появились первые заразившиеся COVID-19, и он вынужден отменить все спортивные мероприятия и закрыть арены на карантин, так что принять финалистов не сможет.

Федерация долго хранила молчание, как же быть с чемпионством, заставляя гадать всю страну буквально на кофейной гуще. Вариантов было несколько: первый - объявить чемпионами сразу двоих претендентов, второй - провести матч позднее, после окончания пандемии, и третий - объявить чемпионом команду, выигравшую регулярный чемпионат, то есть красноярский «Енисей».

Большинству и спортсменов, и болельщиков нравился первый вариант, кстати, именно его считал оптимальным тогда еще главный тренер хабаровских армейцев Михаил Юрьев. Наставник московских динамовцев Евгений Иванушкин, напротив, уверял всех, что «золотой» матч скорее всего будет сыгран в сентябре.

В конце концов федерация разродилась пресс-релизом, в котором говорилось о том, что матч все-таки будет перенесен, но вот сроки и место не уточняли. Не так давно в около хоккейном мире пошли слухи, что глава федерации будет настаивать на том, чтобы финал был сыгран, а теперь свое мнение по этому вопросу высказал бывший профессиональный боксер, депутат Государственной думы от «Единой России» и вице-президент Федерации хоккея с мячом России, на Дальнем Востоке больше известный, как популяризатор футгольфа, Николай Валуев.

- Я считаю, что чемпионат страны в любом случае должен быть завершен, сильнейший должен быть определен. Чемпион России должен быть выявлен, матч за первое место должен состояться. Изменились составы команд? Но ведь все клубы остались и в одинаковых условиях готовятся к новому сезону, - заявил Валуев в интервью новостному агентству.

Тем не менее сейчас команды готовятся к следующему сезону, и наиболее глобальные перемены произошли в хабаровском «СКА-Нефтянике»: в команде сменился главный тренер, место Михаила Юрьева занял Михаил Свешников, и ушел ряд ведущих игроков клуба - Эрик Петтерссон, Максим Ишкельдин, Алан Джусоев и Дмитрий Аникин.

Хабаровские болельщики полагают, что посыл на «доиграть сезон» может быть связан с тем, что в федерации уже пообещали чемпионство «Динамо», и теперь делают все, чтобы вслед за Кубком России золотые медали чемпионата достались так же москвичам. Но это, конечно, только слухи и частное мнение фанатов «красно-черных».

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