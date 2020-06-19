2020-06-19T07:18:33+03:00
Спорт

Уже 1 июля хабаровский «СКА-Нефтяник» начинает подготовку к новому сезону

Планы определены - втягивающие тренировки в Хабаровске и затем перелет на сбор в Кисловодск
Борис КОКУРИН
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Уже 1 июля хабаровский «СКА-Нефтяник» начинает подготовку к новому сезонуУже 1 июля хабаровский «СКА-Нефтяник» начинает подготовку к новому сезонуФото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"
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Как рассказали в пресс-службе хабаровского клуба, его руководство определилось с планами подготовки на спортивный сезон 2020-2021. Уже 1 июля практически вся команда соберется в расположении «красно-черных», единственный, кого не будет - финский легионер, полузащитник, призванный заменить ушедшего из СКА в «Енисей» Максима Ишкельдина, Туомас Мяяття. Он появится в Хабаровске 1 августа.

- По уже сложившейся традиции в первые две недели спортсмены пройдут углубленное медицинское обследование, в этот раз включающее в себя и тестирование на CОVID-19, а также проведут ряд втягивающих тренировок, - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяника». - Уже 14 июля команда отправится на базовый сбор, который, как и в прошлом году, пройдет в Кисловодске.

Снова в Хабаровск армейцы вернутся только 8 августа, чтобы начать ледовые тренировки в стенах арены «Ерофей». Тренировки на домашнем стадионе «СКА-Нефтяника» продлятся вплоть до середины сентября - момента, когда в стране стартует предварительная стадия розыгрыша Кубка России.

Напомним, что по решению национальной федерации регулярный этап Чемпионата России по хоккею с мячом стартует в ноябре 2020 года. В нем примут участие 14 команд суперлиги. Плей-офф, в который традиционно выйдут команды, занявшие первые восемь мест, начнется в марте следующего года.

«СКА-Нефтяник», бывший явным фаворитом прошедших сезонов, в этом году претерпел кардинальные изменения. Сменился главный тренер «красно-черных», место Михаила Юрьева занял Михаил Свешников. СКА покинули Эрик Петтерссон, Максим Ишкельдин, Алан Джусоев и Дмитрий Аникин.

В стан армейцев вернулся нападающий Павел Рязанцев. Новые контракты с хабаровским клубом заключили вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Викулин и Юрий Бондаренко, полузащитники Юрий Шардаков, Александр Антипов и Станислав Турушев, нападающий Артем Бондаренко. Кроме того, клуб подписал двух новичков - полузащитников Туомаса Мяяття и Дмитрия Сидорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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