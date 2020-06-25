Бортовой полузащитник Денис Корев остается в хабаровском «СКА-Нефтянике»

Денис Корев вернулся в Хабаровск в декабре прошлого года, буквально на грани закрытия трансферного окна, восполнив в СКА брешь, оставшуюся после ухода в столичное «Динамо» Яниса Бефуса.

Денис начал играть в хоккей с мячом именно в Хабаровске, первым тренером хоккеиста был знаменитый Анатолий Гладилин, воспитавший также его брата – Евгения Корева и нынешнего капитана «красно-черных» Василия Грановского.

- Денис Корев - воспитанник хабаровской хоккейной школы - пополнил ряды «СКА-Нефтяника» уже по ходу минувшего сезона, прервав трудовые отношения с арсеньевским «Востоком», - отметили в пресс-службе хабаровского СКА. - Начиная с 25 декабря прошлого года, полузащитник провел в составе команды 19 матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Кроме того, Корев принял участие в матче за Суперкубок России против московского «Динамо». Новое соглашение с полузащитником рассчитано на один сезон.

Напомним, что ранее Денис выступал за хабаровскую команду с 2004 по 2010 год, а также в сезоне 2016/17 годов. В совокупности спортсмен только в чемпионатах страны сыграл за команду 173 матча (забив 12 мячей, и отдав 9 результативных передач).

Сейчас хабаровская команда готовится к новому хоккейному сезону. Сейчас проводятся вводные тренировки в арене «Ерофей», а уже в июле армейцы улетят в Кисловодск. Вернуться «красно-черные» 8 августа чтобы выйти на лед домашней арены. А уже в середине сентября они примут участие в играх предварительной стадии на этапе Кубка России.

Отметим, круговой этап Чемпионата страны по хоккею с мячом, по решению национальной федерации, стартует в ноябре 2020 года. В нем примут участие 14 команд суперлиги. Плей-офф, в который традиционно выйдут команды, занявшие первые восемь мест, начнется в марте следующего года.

После завершения прошедшего сезона, в котором «СКА-Нефтяник» вышел в финал чемпионата России, но из-за пандемии коронавируса так и не сыграл со своим со своим оппонентом – московским «Динамо», в хабаровской команде произошли кардинальные изменения.

Руководство клуба предпочло не продлевать контракт с именитым Михаилом Юрьевым и пригласило на должность главного тренера Михаила Свешникова, до этого игравшего в Финляндии. Так же ему в помощники взяли финского тренера Тони Линдквиста, в свое время этот швед был первым иностранным тренером, который выиграл чемпионат России по хоккею с мячом

Так же в межсезонье хабаровскую команду покинули несколько ведущих игроков с которыми СКА неоднократно выигрывал кубки и становился чемпионом России. Ушли Эрик Петтерссон, Максим Ишкельдин, Алан Джусоев и Дмитрий Аникин.

В стан «красно-черных» вернулись полузащитник Дмитрий Стариков и нападающий Павел Рязанцев. Новые контракты с хабаровским клубом заключили вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Викулин и Юрий Бондаренко, полузащитники Юрий Шардаков, Александр Антипов и Станислав Турушев, нападающий Артем Бондаренко. Кроме того, клуб подписал двух новичков - полузащитников Туомаса Мяяття и Дмитрия Сидорова.

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