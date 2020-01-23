Наставник хабаровского «СКА-Нефтяника» объяснил, почему команда не «вывезла» в Казани и Иркутске, и как чувствует себя дисквалифицированный тренер

Недавно «СКА-Нефтяник» вернулся в Хабаровск, где презентовал свой четвертый в истории Суперкубок России по хоккею с мячом. Тем не менее в последнее время дела у команды шли неважно. После напряженной борьбы с московским «Динамо» за почетный трофей «армейцы» уступили его одноклубникам из «Казани» - это было первое поражение в сезоне, затем неожиданная ничья в Иркутске. По ходу матча казалось, что и эту игру хабаровчане «сольют», но «красно-черным» удалось сделать камбэк и завершить матч со счетом 4:4. Видно было, что команда устала, и на скамейке не хватает ее главного вдохновителя - Михаил Юрьев вынужден был пропустить три игры чемпионата страны из-за полученной дисквалификации.

- С непривычки очень непросто, хотя, наверное, и в этом есть свои плюсы. Есть возможность посмотреть игру команды со стороны. Не просто, потому что совершенно другие эмоции. Ты не можешь быть вместе с командой, не можешь напрямую давать указания, - рассказывает Михаил Юрьев.

Тем не менее главный тренер участвовал в процессе дистанционно - давал указания по телефону - но, как и ожидалось, эффективность такой тактики далека от идеала.

- Я, конечно, участвовал. Но оперативное управление командой ведь и называется оперативным. Есть моменты, когда принятие решений требует считанных секунд. В нашем же случае быстро реагировать не получалось. Конечно, я старался посредством телефона доставлять ту или иную информацию. Но это не то, - говорит тренер.

На дисквалификацию наложилась и общая усталость команды, которая провела на льду гораздо больше времени, чем другие игроки клубов отечественной суперлиги.

- Перед этим турне мы попали в очень непростую ситуацию. Мы понимали, что четыре матча - это внушительная дистанция, большое количество игрового времени. Изначально мы планировали взять в поездку 18 хоккеистов, но, к сожалению, у нас организовались болезни. Двух игроков мы взять не смогли. Побоялись, что они заразят остальных. Кроме того, не в лучшем состоянии в поездку отправились Эрик Петтерссон и Василий Грановский. Но если первый все же принял участие во всех матчах, то Грановский два матча пропустил, - отмечает Михаил Юрьев. - Поэтому, конечно, было очень непросто. Плюс Денис Корев играл на непривычной для себя позиции защитника. В физиологическую яму угодили Дмитрий Аникин и Алексей Торгонский. С учетом того, что они приняли участие в молодежном чемпионате мира, они сыграли наибольшее количество матчей в нашей команде. И, конечно, это не могло не сказаться. Ну и свое слово сказало большое количество штрафного времени. А игра в меньшинстве влечет за собой увеличение общей нагрузки. Это объективные причины. Ребята несут очень большую нагрузку с таким количеством перелетов, переездов - мы провели большое количество матчей на западе. Поэтому мы прекрасно понимали, что такая ситуация может случиться. Хорошо, что в январе случился перерыв, который дал возможность команде отдохнуть, подтянуть физические кондиции. Несколько хоккеистов прошли медкомиссию - так называемые «маркеры», по которым мы сверяем общие показатели. На середину января только команда провела уже 37 матчей. Игроки сборной - 40, игроки молодежной сборной - 42. Это очень серьезная нагрузка.

Тем не менее, по мнению главного тренера хабаровчан, даже несмотря на то, что «СКА-Нефтяник» «ушел» с первой строчки турнирной таблицы чемпионата, уступив ее красноярскому «Енисею», паниковать не стоит. У команды достаточно сил и опыта, чтобы отстоять свое звание чемпионов от претендентов.

- При нынешней формуле чемпионата первое место в таблице решающего значения не имеет. Если бы было, как в прошлом году, когда победитель имел преимущество своего поля в финальной серии... Сейчас же важно быть как минимум вторыми. К слову, у нас так уже было. Мы не стали первыми на предварительном этапе, но в итоге выиграли чемпионат. Главное - иметь преимущество своего поля до финала. Вот это важно. С другой стороны, у нас впереди еще достаточно матчей, чтобы изменить ситуацию. Не только у нас, но и у соперников. Поэтому, все может быть. Со всеми прямыми конкурентами мы играем дома. Чемпионат продолжается, мы настроены на борьбу, - подчеркнул наставник «армейцев».

После небольшого перерыва 28 января хабаровчане проведут матч на выезде с «Уральским Трубником», а затем вернутся домой, где им предстоит непростое сражение с временным лидером турнира - красноярским «Енисеем». Кстати, на этой игре болельщики смогут своими глазами увидеть Суперкубок и даже сфотографироваться с ним.