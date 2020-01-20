Хабаровский «СКА-Нефтяник» презентовал недавно завоеванный Суперкубок страны по хоккею с мячом

Суперкубок России по хоккею с мячом – мечта каждой команды, играющей в русский хоккей. Разыгрывают его с 2013 года в матчах между обладателем кубка страны и действующим чемпионом. Если, например, и тем и другим является одна команда, как «СКА-Нефтяник» в прошлом сезоне (это называется «золотой дубль»), то в спор вступает другой участник финала на кубок страны.

Суперкубок - трофей которым мечтают обладать все клубы, но только трем из них удалось его завоеватьФото: Борис КОКУРИН

Суперкубок делают в единственном экземпляре, и он навечно остается в расположении выигравшего его клуба. Соответственно, этот Суперкубок в Хабаровске уже четвертый. Два раза трофей завоевывало московское «Динамо», два раза красноярский «Енисей», а «СКА-Нефтяник» становился его обладателем в 2015, 2017, 2019 и 2020 годах.

Этот приз достался хабаровчанам в нелегкой борьбе с московским ДинамоФото: Борис КОКУРИН

Недавний матч выдался для хабаровчан очень драматичным. Не так давно они уступили московскому «Динамо» в борьбе за Кубок России, и теперь снова встретились со своим принципиальным соперником в битве уже за Суперкубок. Причем, как утверждают очевидцы, и в первом и во втором матче против хабаровского суперклуба играли не только столичные «бело-голубые», но и арбитры.

Поздравить армейцев пришли воспитанники команды Ерофей - 2007Фото: Борис КОКУРИН

Спорить с этим сложно, достаточно посмотреть на протокол матча. При очень короткой скамейке запасных у «армейцев» удаления сыпались, как из рога изобилия. На скамейке штрафников удалось посидеть почти всем ведущим игрокам «СКА-Нефтяника». Мало того - во время матча судьи выдали главному тренеру хабаровчан красную карточку, а потом и дисквалифицировали Михаила Юрьева на три игры чемпионата страны. Тем не менее Суперкубок «армейцы» выиграли. А сейчас привезли его в арену «Ерофей».

Болельщики на встречу с командой пришли не с пустыми рукамиФото: Борис КОКУРИН

Посмотреть на трофей и встретиться с командой пришли самые активные фанаты «красно-черных». Причем на домашнем льду «СКА-Нефтяник» они появились не с пустыми руками, приготовили подарок – огромный торт. Правда, неизвестно, разрешат ли тренеры нарушить игрокам спортивный режим, но болельщики уверяют - торт максимально диетический и даже полезный – творожный.

Кондитер немного подкачал, больно уж мяч похож на шайбу, да и клюшка не того фасона, но главное надпись правильнаяФото: Борис КОКУРИН

Вот только незадача - кондитер, который делал подарок, не смог его закончить, ушел в отпуск и передал заказ другому специалисту, а тот вместо фирменной клюшки «баранкой» изобразил инвентарь, похожий на приспособление для игры в канадский хоккей, да и мяч на торте больше напоминает шайбу.

Что может быть лучше для фанатов чем сфотографироваться с престижным трофеемФото: Борис КОКУРИН

- Это не страшно, - улыбается Константин Григорь, администратор фан-сектора «СКА-Нефтяник», главное надпись не забыли – «Вы лучшие» и восклицательный знак. Сезон еще продолжается, пока он был очень напряженным. Мы все матчи смотрим, болеем за команду. Когда смотрели матч за Суперкубок, эмоции зашкаливали, но в том, что выиграем, не сомневались. Главная проблема сейчас – посещаемость домашних матчей. Мы постепенно развиваемся, приходят новые члены, записываются в фан-клуб, но хотелось бы больше молодежи. Я поговорил с директором клуба, есть идея привлекать школы. Будем стараться, чтобы наша арена «Ерофей» не теряла болельщиков, а приобретала новых. Уже подготовили несколько предложений, направим их руководству команды, новому президенту, посидим, подумаем. Будем пробовать завлечь всеми силами. Мы ведь начинали с восьми человек в фан-секторе, сейчас уже нас около семидесяти.

Сэлфи с чемпионами обязательный атрибут таких встречФото: Борис КОКУРИН

Заодно вместе с Суперкубком болельщикам и команде представили нового президента «СКА-Нефтяник» или, как принято называть его в хоккее – «хозяина». Им стал Юрий Золочевский, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам.

Новым президентом клуба стал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Юрий Золочевский.Фото: Борис КОКУРИН

Кстати, посмотреть на Суперкубок болельщики смогут уже на ближайшей игре в арене «Ерофей». 1 февраля «СКА-Нефтяник» принимает красноярский «Енисей», клуб, всерьез настроившийся стать лидером чемпионата страны. И к этому есть все предпосылки, пока красноярцы не проиграли ни одной встречи. Удастся ли «СКА-Нефтяник» нанести им первое поражение в сезоне – посмотрим, игра будет очень интересной.