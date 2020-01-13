Нам надо было быть более агрессивными: хабаровский «СКА-Нефтяник» уступил казанскому «Динамо» со счетом 6:5

Можно было бы написать, что ничего не предвещало беды, но уже в матче с «Мурманом» было заметно, что хабаровчане заметно сдали. Нет, класс игроков остается достаточно высоким, тактические схемы и прочие приемы на высоте, но вот «огонька» в глазах «армейцев» не было. На бойцовский дух повлиял напряженный график, матч с московским «Динамо» и, скорее всего, дисквалификация главного тренера хабаровской команды Михаила Юрьева. Игроки морально устали.

Игра напоминала качели – мяч в одни ворота, мяч в другие. Матч в Казани начался с гола хозяев уже на 11 минуте. На 20 минуте Артем Бондаренко отыгрывает мяч. На 33 минуте Тюко реализует угловой - 2:1. На 37 минуте Эрик Петтерссон сравнивает счет. На 41 минуте «Динамо» опять выходит вперед, На 43-ей Артем Бондаренко оформляет дубль и делает счет равным. На 51-ой Дашков реализует свой момент – 4:3, на 58 минуте судьи фиксируют нарушение, в ворота хабаровской команды назначают пенальти, и Корев забивает пятый мяч – 5:3.

Динамо-Казань - СКА-нефтяник - 6:5. Обзор матча."Динамо" (Казань) - "СКА-нефтяник" (Хабаровск) - 6:5 (3:3) 11 января 2020г. Казань. 13:00. Стадион "Ракета". 350 зрителей. 0 гр., пасмурно. Чемпионат России. 1-й этап Голы: 1:0 (11 мин.) Ларионов (М. Рязанов), 1:1 (20) А. Бондаренко (Джусоев), 2:1 (33) Тюко (Веселов - угловой), 2:2 (37) Петтерссон (Шардаков), 3:2 (41) Дашков (Ларионов), 3:3 (43) А. Бондаренко (Петтерссон), 4:3 (51) Дашков, 5:3 (58) Е. Корев - с пенальти, 5:4 (59) Петтерссон (Шардаков), 6:4 (64) Обухов, 6:5 (65) А. Бондаренко (Шардаков). Вратари: Яшин - Каменев. Угловые: 10 - 3. Штрафное время: 40 - 105. Удаление до конца матча: Ю. Бондаренко (СКА) на 89-й мин. за 3-е удаление в ходе матча. Гл. судья: А. Пронин (Ульяновск). "СКА-нефтяник": Викулин, Д. Корев (10), Ю. Бондаренко (30), Антипов, Торгонский (20), Джусоев (10), Шардаков (10), Ишкельдин (5), А. Бондаренко (10), Петтерссон / Хандамаев, Аникин, Турушев. (с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник" / Видео ХК "Динамо-Казань"

Хабаровчане не сдаются, на 59 минуте свой дубль делает Эрик Петтерссон, сокращая отрыв – 5:4. На 64 минуте Обухов забивает - 6:4, на 65 минуте Артем Бондаренко делает хет-трик – 6:5, и это последний забитый мяч в игре. Кроме того, на 89 минуте у «армейцев» до конца игры удаляют Юрия Бондаренко, всего же «СКА-Нефтяник» в этом матче набрал 105 «штрафных» минут.

- Чтобы победить в сегодняшнем матче, нам надо было двигаться быстрее, раза в три, быть более агрессивными, и это нам, к сожалению, сегодня не удалось. Ну и это все-таки спорт - выигрываешь, выигрываешь, и наступает такой момент… видимо, нам нужно было сегодня здесь проиграть, - резюмирует Сергей Большаков, старший тренер ХК «СКА-Нефтяник».

Усталость команды, спорное судейство принесли свои результаты – хабаровчане получили первое поражение в этом сезоне. Следующий матч «красно-черные» проведут в Иркутске с местной «Байкал-Энергией» уже 15 января. Сейчас «СКА-Нефтяник» опустился на вторую строчку турнирной таблицы, одно очко уступая красноярскому «Енисею», который пока идет без поражений.