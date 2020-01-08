2020-01-08T16:18:18+03:00
Спорт

Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу на выезде над «Мурманом» со счетом 4:8

Мурманские болельщики надеялись на чудо, но его не произошло [видео]
Борис КОКУРИН
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Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу на выезде над «Мурманом» со счетом 4:8. Фото ХК «Мурман»Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу на выезде над «Мурманом» со счетом 4:8. Фото ХК «Мурман»
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От этого матча в Мурманске ждали чуда. Оптимистично настроенные болельщики рассчитывали, что «Мурман» сможет одолеть хабаровскую команду. Пессимисты надеялись, что местные хоккеисты сумеют хотя бы избежать «сухого» поражения. Впрочем, у оптимистов были свои аргументы почему чудо может произойти.

Первое – это то что «армейцы» прибудут в Мурманск уставшие, матч с «Динамо» за Суперкубок по их расчетам должен был отнять у хабаровчан очень много сил, второе, «СКА-Нефтяник» будет играть без своего наставника – Михаила Юрьева, за комментарии в адрес арбитров, после того же матча за Суперкубок дисквалифицировали на три игры. Третье – погода в Мурманске больше привычна тем, кто играет на открытом льду: +1 и небольшой снежок.

Ну и главное их команда иногда показывает отличные результаты, например в прошлом сезоне на выезде им удалось обыграть кемеровский «Кузбасс» об этом помнят до сих пор и до сих пор надеются.

Впрочем, этот матч начался без неожиданностей. Уже на 3 минуте встречи Максим Ишкельдин прорвавшись к воротам «Мурмана» выводит «армейцев» вперед. На 7 минуте успех закрепляет Эрик Петтерссон. На 9 минуте Алан Джусоев делает 0:3, на 13 минуте Юрий Викулин – 0:4. Затем пыл хабаровчан немного угас, тем не менее Юрий Шардаков на 31 минуте забивает пятый мяч в ворота мурманской команды. И только за две минуты до конца первого тайма «Мурман» смог отыграть один мяч – угловой реализовал Максим Семенов.

Во втором тайме так же не произошло ничего похожего на чудо. Хабаровчане расслабились, снизили скорость и пропустили в свои ворота три мяча сами забив еще три. Окончательный итог матча 4:8 в пользу «СКА-Нефтяника». У армейцев отличились Алексей Торгонский, Алан Джусоев и Максим Ишкельдин. У мурманчан: Роман Никитенко и Иван Бойко.

- Как мы и предполагали матч оказался сложным. Знали, что «Мурман» более активно, более агрессивно играет дома. К этому готовились. Так как мы недавно провели матч за Суперкубок, опасались, что нам скорее всего не будет хватать эмоций. Так оно и получилось. Поэтому концовка матча была смазана и «Мурман» где-то минут 15 – 20 очень играл на нашей половине поля, имел очень много моментов, но ребята выстояли, молодцы, - прокомментировал игру Сергей Большаков, старший тренер «СКА-Нефтяник».

Следующий матч хабаровская команда проведет 11 января в Казани с местным «Динамо».

Пресс-конференция после матча "Мурман" - "СКА-Нефтяник" 4:8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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