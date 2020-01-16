Ничья, взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии», завершив матч со счетом 4:4

Быть чемпионом очень непросто. Все великие спортсмены говорят: не так сложно завоевать титул, как удержать его. Чемпион на виду, его тактику разбирают, его игроков рассматривают буквально под микроскопом - на что они способны, как действуют в тех или иных ситуациях, против чемпиона работают все тренерские штабы, каждый хочет занять его место. Поэтому то, что проходило в прошлом сезоне, не всегда «стреляет» в этом - соперники готовятся заранее. Плюс у команды появляется самоуверенность и пропадает голод к победам.

Ничья взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии» завершив матч с счетом 4:4. Фото ХК «Байкал-Энергия»

Действующему чемпиону страны, обладателю Суперкубка России «СКА-Нефтянику» сейчас нелегко. К вышеперечисленным факторам добавилась дисквалификация на три матча главного наставника хабаровчан Михаила Юрьева, категорическое нежелание арбитров прощать мелкие ошибки на льду и моральная усталость. Сможет ли хабаровский суперклуб выдержать это испытание, мы узнаем только ближе к концу чемпионата. Но что силы у команды есть, надо их просто мобилизовать - показал матч с «Байкал-Энергией».

В Иркутск хабаровчане приехали из Казани, где потерпели первое в этом сезоне поражение от местного «Динамо». Играли без главного тренера, который наблюдал за матчем в гостинице, кроме того, иркутяне всерьез нацелились «отщипнуть» свой кусочек славы у «армейцев», у которых очень давно не выигрывали – 16 матчей подряд. Иркутская команда обновилась, набрала неплохой ход и жаждет утвердиться на Олимпе.

Ничья взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии» завершив матч с счетом 4:4. Фото ХК «Байкал-Энергия»

Тем не менее первыми забили хабаровчане. Счет на 11 минуте матча открыл Эрик Петтерссон, реализовав угловой. Уже через пять минут из-за ошибки хабаровчан Владислав Кузнецов ушел в отрыв и сравнял счет – 1:1. На 23 минуте Александр Баздырев вывел свою команду вперед. Затем тот же Кузнецов на 39 минуте делает счет 3:1. На перерыв игроки «Байкал-Энергии» уходят под радостные крики трибун, имея преимущество в два мяча.

Во втором тайме хабаровчанам понадобилась вся сила воли, чтобы мобилизоваться и попытаться переломить ход игры. На 65 минуте свой момент реализует Артем Бондаренко – 3:2, но уже через три минуты Павел Дубовик снова увеличивает отрыв - 4:2. И только в самом конце матча «СКА-Нефтяник», усилив натиск на ворота иркутян, смог отыграться. На 82 минуте делает дубль Артем Бондаренко, на 86 минуте Алан Джусоев. Итог матча – ничья 4:4.

Ничья взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии» завершив матч с счетом 4:4. Фото ХК «Байкал-Энергия»

- Матч для нас сложился очень негативно. Хотя первые минут 15 мы на поле доминировали, но потом что-то сломалось. Команда «Байкал» была более агрессивна, более быстра, более мобильна, и все оставшиеся минуты первого тайма доминировали на поле уже они. Во втором тайме та же самая картина продолжилась. Только в конце тайма ребята в себе достали непонятно какие ресурсы и добились ничьей. Можно сказать, это был матч неиспользованных моментов, - отметил Сергей Большаков, старший тренер ХК «СКА-Нефтяник».

Ничья взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии» завершив матч с счетом 4:4. Фото ХК «Байкал-Энергия»

Сейчас «СКА-Нефтяник» возвращается домой, где сможет восстановить силы и поработать над ошибками. Следующий матч состоится в Первоуральске 28 января с местным «Уральским Трубником».