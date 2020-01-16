2020-01-16T07:22:18+03:00
Спорт

Ничья, взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии», завершив матч со счетом 4:4

В первом тайме хозяева вели в счете 3:1, и только воля, собранная в кулак, позволила «армейцам» отыграться [фото, видео]
Борис КОКУРИН
Поделиться:
Ничья взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии» завершив матч с счетом 4:4. Фото ХК «Байкал-Энергия»Ничья взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии» завершив матч с счетом 4:4. Фото ХК «Байкал-Энергия»
Изменить размер текста:

Быть чемпионом очень непросто. Все великие спортсмены говорят: не так сложно завоевать титул, как удержать его. Чемпион на виду, его тактику разбирают, его игроков рассматривают буквально под микроскопом - на что они способны, как действуют в тех или иных ситуациях, против чемпиона работают все тренерские штабы, каждый хочет занять его место. Поэтому то, что проходило в прошлом сезоне, не всегда «стреляет» в этом - соперники готовятся заранее. Плюс у команды появляется самоуверенность и пропадает голод к победам.

Ничья взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии» завершив матч с счетом 4:4. Фото ХК «Байкал-Энергия»

Ничья взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии» завершив матч с счетом 4:4. Фото ХК «Байкал-Энергия»

Действующему чемпиону страны, обладателю Суперкубка России «СКА-Нефтянику» сейчас нелегко. К вышеперечисленным факторам добавилась дисквалификация на три матча главного наставника хабаровчан Михаила Юрьева, категорическое нежелание арбитров прощать мелкие ошибки на льду и моральная усталость. Сможет ли хабаровский суперклуб выдержать это испытание, мы узнаем только ближе к концу чемпионата. Но что силы у команды есть, надо их просто мобилизовать - показал матч с «Байкал-Энергией».

В Иркутск хабаровчане приехали из Казани, где потерпели первое в этом сезоне поражение от местного «Динамо». Играли без главного тренера, который наблюдал за матчем в гостинице, кроме того, иркутяне всерьез нацелились «отщипнуть» свой кусочек славы у «армейцев», у которых очень давно не выигрывали – 16 матчей подряд. Иркутская команда обновилась, набрала неплохой ход и жаждет утвердиться на Олимпе.

Ничья взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии» завершив матч с счетом 4:4. Фото ХК «Байкал-Энергия»

Ничья взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии» завершив матч с счетом 4:4. Фото ХК «Байкал-Энергия»

Тем не менее первыми забили хабаровчане. Счет на 11 минуте матча открыл Эрик Петтерссон, реализовав угловой. Уже через пять минут из-за ошибки хабаровчан Владислав Кузнецов ушел в отрыв и сравнял счет – 1:1. На 23 минуте Александр Баздырев вывел свою команду вперед. Затем тот же Кузнецов на 39 минуте делает счет 3:1. На перерыв игроки «Байкал-Энергии» уходят под радостные крики трибун, имея преимущество в два мяча.

Во втором тайме хабаровчанам понадобилась вся сила воли, чтобы мобилизоваться и попытаться переломить ход игры. На 65 минуте свой момент реализует Артем Бондаренко – 3:2, но уже через три минуты Павел Дубовик снова увеличивает отрыв - 4:2. И только в самом конце матча «СКА-Нефтяник», усилив натиск на ворота иркутян, смог отыграться. На 82 минуте делает дубль Артем Бондаренко, на 86 минуте Алан Джусоев. Итог матча – ничья 4:4.

Ничья взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии» завершив матч с счетом 4:4. Фото ХК «Байкал-Энергия»

Ничья взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии» завершив матч с счетом 4:4. Фото ХК «Байкал-Энергия»

- Матч для нас сложился очень негативно. Хотя первые минут 15 мы на поле доминировали, но потом что-то сломалось. Команда «Байкал» была более агрессивна, более быстра, более мобильна, и все оставшиеся минуты первого тайма доминировали на поле уже они. Во втором тайме та же самая картина продолжилась. Только в конце тайма ребята в себе достали непонятно какие ресурсы и добились ничьей. Можно сказать, это был матч неиспользованных моментов, - отметил Сергей Большаков, старший тренер ХК «СКА-Нефтяник».

Ничья взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии» завершив матч с счетом 4:4. Фото ХК «Байкал-Энергия»

Ничья взятая с боем: Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не проиграл «Байкал-Энергии» завершив матч с счетом 4:4. Фото ХК «Байкал-Энергия»

Сейчас «СКА-Нефтяник» возвращается домой, где сможет восстановить силы и поработать над ошибками. Следующий матч состоится в Первоуральске 28 января с местным «Уральским Трубником».

Пресс-конференция Байкал-Энергия - СКА-Нефтяник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вашингтон - Каролина 14 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ
Хоккей, матч Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз 14 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч регулярного чемпионата НХЛ
Рейнджерс - Айлендерс 14 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ
Хоккей, матч Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 14 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч регулярного чемпионата НХЛ
Новости 24
Хабаровчане нашли дорогостоящий подвох на велодорожке в Биробиджане
Депутат предложил суровое наказание для минеров-шутников в Хабаровске
В Хабаровском крае закончились поиски пропавшего сторожа спецтехники
В Хабаровском крае выплатят пособия на детей в возрасте от трех до семи лет
В Хабаровском крае после вспышки кишечной инфекции в доме престарелых и инвалидов возбудили уголовное дело
Легковое авто заехало под колеса грузовика в Хабаровске
Пять ярких новинок мирового кинематографа увидят хабаровчане в онлайн-кинотеатре Wink
В Хабаровске весной стартует строительство первого краболова
Хабаровчанин стал самым молодым полуфиналистом «Лидеров России» на Дальнем Востоке
Главный полицейский ЕАО ответит на вопросы жителей региона
В Хабаровском крае растет популярность тепличных огурцов и помидоров
Сирота в ЕАО семь лет ждала вселения в собственное жилье
В Амурске под окнами многоквартирника начинает расти гора мусора
В Хабаровске 60 человек срочно эвакуировались с рабочих мест из-за пожара
Погода в Хабаровске на 16 января 2020 года: днем до -11, без осадков
Сотни иностранцев решились на путешествие по Хабаровскому краю
«Премьеру» хабаровских скульпторов по льду оценили на «бронзу» в Харбине
На севере Хабаровского края обновили дом культуры
Биробиджанцы уничтожают запрещающие знаки, выставленные в местах гибели людей
Биробиджанцы удивили умением превращать новое жилье в аварийное
В Хабаровске азартный часовой мастер погорел на недостаче в 14 миллионов рублей
Санаторий «Уссури» в Хабаровском крае возвращается к жизни после финансового шока
В Хабаровском крае выделили путевки в «Океан» для детей из Амурского района
Самбисты из Хабаровского края достойно сразились за приз турнира городов Дальнего Востока