«Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник», 15 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап

После первого поражения в сезоне от казанского «Динамо» «СКА-Нефтяник» продолжает выездную серию. Следующий соперник хабаровчан - иркутская «Байкал-Энергия». Это будет последний матч, который дисквалифицированный на игре за Суперкубок Михаил Юрьев проведет в раздевалке.

О СОПЕРНИКЕ

Команда «Байкал-Энергия» была основана в 1947 году. Сначала она называлась «Локомотив», «Сибскана», «Сибскана-Энергия», свое нынешнее наименование получила в 2004 году. Клубные цвета: бело-синие.

Титулы: Обладатель Кубка России в 2015 году. Серебряный призер чемпионатов России в 1998, 2016, 2017 годах. Бронзовый призер чемпионатов в 1995, 1999, 2015 годах. Финалист чемпионатов России в 2016, 2017 годах.

Голубая мечта иркутян – закрепиться на Олимпе отечественного хоккея с мячом, и хотя в последнее время команда играет не очень стабильно, но амбиции заставляют ее двигаться вперед, и чаще всего у «Байкал-Энергии» получается добиваться поставленных целей. Как отмечают аналитики, за последние четыре года сибиряки только один раз остались без медалей чемпионата страны. И руководство клуба делает все, чтобы такого больше не повторилось. Серьезно обновляется состав команды, она «омолодилась» и готова к борьбе.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: Негрун Максим 23, Крыльцов Владислав 27, Лапин Григорий 87.

Защитники: Юрлов Никита 13, Вассерман Игорь 17, Бойко Александр 24, Прокопьев Михаил 55.

Полузащитники: Тремаскин Руслан 7, Цыцаров Денис 18, Дубовик Павел 21, Прокопьев Андрей 33, Соловьёв Иван 34, Вдовенко Вячеслав 37, Иващенко Николай 40, Белошицкий Никита 77, Нечаев Иван 81, Шевцов Антон 90, Егорычев Александр 91, Егорычев Егор 94.

Нападающие: Ган Сергей 10, Волгужев Евгений 80, Кузнецов Владислав 92, Баздырев Александр 99.

Игроки в составе «Байкал-Энергии» с опытом выступления за «СКА-Нефтяник»: А. Шевцов, А. Прокопьев, М. Прокопьев, В. Вдовенко.

Игроки в составе «СКА-Нефтяник» с опытом выступления за «Байкал-Энергию»: Д. Рысев.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

04:12.2019. «СКА-Нефтяник» - «Байкал-Энергия» - 5:3. Хабаровск. Чемпионат России.

28.09.2019. «СКА-Нефтяник» - «Байкал-Энергия» - 9:3. Красноярск. Кубок России (предварительный этап).

08.09.2019. «СКА-Нефтяник» - «Байкал-Энергия» - 10:2. Хабаровск. Кубок губернатора (финал).

06.09.2019. «СКА-Нефтяник» - «Байкал-Энергия» - 7:3. Хабаровск. Кубок губернатора (групповой этап).

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

В последнее время, особенно после матча с московским «Динамо», «СКА-Нефтяник» немного сбавил темп, чувствуется, что хабаровская команда устала, и прежде всего морально. Сыграла свою роль и дисквалификация главного тренера «армейцев» Михаила Юрьева на три матча. Так что у «Байкал-Энергии» есть все шансы взять очки в этой встрече, хотя «СКА-Нефтяник» по прежнему остается мощной командой и скорее всего завершит эту игру победой.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник» 15 января с 14:00 по московскому времени (21:00 по хабаровскому времени).