И все-таки не вышло: хабаровский «СКА-Нефтяник» переиграл иркутскую «Байкал-Энергию» со счетом 5:3

После фееричного матча с «Сибсельмашем» когда дальневосточник забросили сибирякам 17 безответных мячей ожидалось, что и вторая команда из Сибири – «Байкал-Энергия» проблем действующим чемпионам России не доставит. Как бы не так. Иркутяне готовились к схватке, разрабатывали стратегию и сделали все чтобы осложнить жизнь игрокам хабаровской команды.

У «армейцев» игра откровенно не шла, моменты были, но вот завершающего удара не хватала, да и защита гостей действовала выше всяких похвал отводя угрозу от своих ворот. Только на 23 минуте хабаровчанам удалось забить первый гол, отличился Юрий Шардаков, затем свой мяч забивает Артем Бондаренко – 2:0, казалось, сейчас дело пойдет, но не тут-то было! Тренер «Байкал-Энергии» берет тайм-аут, не известно, что он сказал своим игрокам, но уже через три минуты Вячеслав Вдовенко делает преимущество хабаровчан минимальным, а через шесть минут Андрей Прокопьев сводит его на нет – 2:2.

Несмотря на попытки «армейцев» выйти вперед первый тайм заканчивается ничейным счетом. Второй тайм, на 47 минуте Юрий Шардаков делает «дубль», на 49 Николай Иващенко опять сравнивает счет. «СКА-Нефтянику» удалось вырваться вперед только после успешно реализованного углового, на этот раз свой дубль делает Артем Бондаренко, тут же на максиме Ишкельдине фолят защитники иркутской команды «СКА» получает право на 12 метровый штрафной удар. К воротам выходит лучший бомбардир «армейцев» Эрик Петтерссон – мимо!

Впрочем, свой момент шведский легионер не упустил на 78 минуте встречи с передачи Максима Ишкельдина он делает счет 5:3 и это окончательный счет матча.

Алан Джусоев о матче с "Байкал-Энергией" (5:3).4.12.2019. Хабаровск. Чемпионат России (с) Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"

Дальше было множество опасных моментов, и «СКА-Нефтяник» пытался увеличить отрыв и «Байкал-Энергия» пыталась отыграться – не вышло. Матч завершился победой хабаровской команды.

- Проиграли, но то, что понравилось – попали в темп игры, пытались контратаковать, потому что понимали, что как мы можем первым номером играть? У нас таких хоккеистов нет к большому сожалению. Но мы выполнили тактику, которую хотели сделать, которую долго обговаривали, долго разбирали. Играли достаточно жестко. Сколько м матчей не играли со «СКА-Нефтяником» мы не разу не могли вступить в контакт по скорости с игроками соперника, сегодня это почти удалось и это не давало вольготно действовать их нападающим. Я сказал ребятам: мы могли зацепиться, но, чтобы цепляться с такой командой надо забивать все что ты имеешь, это не сегодня, - отметил после игры Андрей Рушкин, наставник «Байкал-Энергии».

В свою очередь Михаил Юрьев согласился в том, что матч получился очень боевой и он остался матчем доволен. Победа, по его словам, была тяжелой, но в таких матчах закаляются и команды и сами хоккеисты, а в результате выигрывают болельщики которые смотрят очень зрелищный матч.

Следующую игру «СКА-Нефтяник» проведет уже на выезде, 11 декабря их соперником станет архангельский «Водник».