Избиение младенцев: хабаровский «СКА-Нефтяник» выиграл у новосибирского «Сибсельмаша» со счетом 17:0

БЫВШИЕ ЧЕМПИОНЫ

Новосибирская школа русского хоккея одна из самых известных в стране, именно Сибирь регулярно поставляет игроков, неоднократно становящихся чемпионами России и даже мира, например Максима Ишкельдина, одного из лучших полузащитников «красно-черных».

Но вот новосибирский «Сибсельмаш», несмотря на то что становился стартовой площадкой для перспективных хоккеистов в последнее время радовал болельщиков только в далеком 1997 году. Дальше пошла чреда неудач, которая длиться до сих пор.

Клуб из лидеров чемпионата скатился на последние места турнирной таблицы и вряд ли мог что-то противопоставить действующим чемпионам России в этом матче. «СКА-Нефтяник» подошел к этой встрече в очень хорошей форме – он по-прежнему ведет свою беспроигрышную серию и недавняя победа над кемеровским «Кузбассом» лучшее тому подтверждение.

Кстати, Максим Ишкельдин в этом матче участия не принимал – как объяснили в клубе полузащитник простыл. Может быть и так, а может быть просто не хотел забивать бывшим одноклубникам.

В общем-то матч с первых минут пошел под диктовку хабаровчан и внимательным наблюдателям стало ясно, единственная в нем интрига – сколько мячей в ворота гостей забросят хозяева и сумеют ли сибиряки отыграть хотя бы несколько из них.

ИНТРИГИ НЕ БЫЛО

«Красно-черные» начали забивать буквально на первых же минутах. Вот статистика: вторая минута – Артем Бондаренко, пятая минута – Эрик Петтерссон, седьмая минута – Станислав Трушев, девятая минута дубль Петтерссона. Тренер новосибирцев берет тайм-аут, но помагает это мало: двенадцатая минута Алан Джусоев, шестнадцатая минута – дубль Артема Бондаренко. «Набив» себе значительное преимущество «армейцы», армейцы несколько снизили накал атак, катались в центре и иногда огрызались на атаки «бело-сине-красных», тем не менее счет все рос и рос: 42 минута – Юрий Шардаков, 52 минута – дубль Станислава Трушева, 61 минута – Артем Бондаренко делает хет-трик, кстати, сорок восьмой в чемпионатах страны. 62 минута Эрик Петтерссон догоняет своего одноклубника забивая третий мяч в игре, 65 минута Юрий Шардаков – дубль. 68 минута – опять шведский легионер оформляет «покер», на 69 минуте его догоняет Артем Бондаренко, на 72 минуте Петтерссон опять вырывается вперед – свой пятый гол он забивает с пенальти. На 79 минуте отличается Сергей Скопинцев, на 84 минуте пента-трик делает Бондаренко и на 85 минуте свой дубль делает Алан Джусоев. Гостям так и не удалось распечатать ворота хозяев – 17:0. Как говориться без коментариев.

Следующим соперником «красно-черных» станет «Байкал-Энергия», встреча пройдет 4 декабря на льду «Арены «Ерофей» в Хабаровске.

Кстати, в Хабаровске у болельщиков есть примета – если в один день в городе играют две хоккейные команды: «СКА-Нефтяник» и «Амур», обязательно одна из них проиграет, так вот с сегодняшнего дня она не действует – в идущем параллельно матче «тигры» буквально раскатали на льду «Платинум Арены» московский «Спартак» - 5:0.