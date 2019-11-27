Разгром с несчастливым счетом: хабаровский «СКА-Нефтяник» на своем льду выиграл кемеровский Кузбасс 13:3

АМБИЦИОЗНЫЕ ГОСТИ

Кемеровский «Кузбасс» - это команда которую опасаются соперники. Команда молодая, активная, быстрая и амбициозная. Одна беда – клуб выступает пока не очень стабильно, в прошлом чемпионате сложно было предсказать какая игра закончится для них победой, а какую они проиграют вчистую.

Было время, когда кемеровчане получали бронзовые медали в первенстве сильнейших команд страны, но затем команду постигли финансовые проблемы, как следствие стали уходить ведущие игроки и о прошлых достижениях оставалось только мечтать. Тем не менее руководство клуба руки не опустило и сделало ставку на молодых воспитанников. Достаточно времени ушло на то, чтобы подготовить из них опытных бойцов способных доставить проблемы даже фаворитам турнира, но усилия не пропали даром.

В прошедшем сезоне хоккеисты из Кемерово показали, что умеют, любят и хотят побеждать. Мало того главный тренер команды заявил, что теперь их может устраивать только одно место в чемпионате – первое.

Так что хабаровские болельщики этого матча ждали с нетерпением и надеялись что «СКА-Нефтяник» едва не сорвавшийся в игре со сверхактивным «Енисеем», и недавно вернувшийся после тяжелого выезда на родной лед в этой игре не оплошает. Глупо было надеяться на что-то другое, Михаил Юрьев, один из самых опытных наставников в мире русского хоккея, и он безусловно просчитывал ситуацию.

ЭТО РАЗГРОМ

Тем не менее первый тайм обе команды начали очень осторожно прощупывая соперника. На 4 минуте Эрик Петтерссон решил, что хватит с него разведки, пошел в атаку и открыл счет в этом матче. Его примеру последовал Станислав Турушев – 2:0. Кемеровчане отыграли мяч на 17 минуте, а потом как прорвало, в ворота гостей накидали еще четыре мяча. Дубль сделал Эрик Петтерссон, за ним так же два гола забил Артем Бондаренко, отметились Максим Ишкельдин и Александр Антипов.

- Мы были готовы к их атакам, просматривали последние два матча и пришли к выводу, что все атаки идут через левый фланг, нашли ошибки у них в обороне. Но впереди еще второй тайм, игра еще вся впереди. Выезд был тяжелый, но мы стараемся об этом не думать - выходим и играем. Наоборот, такие вещи мобилизуют команду, - отметил в перерыве Василий Грановский капитан «СКА-Нефтяника».

Второй тайм «армейцы» начали в меньшинстве, сразу два игрока оказались на скамье штрафников, тем не менее у гостей так и не получилось воспользоваться полученным преимуществом, хотя надо отдать должное команде из Кемерово рук, точнее клюшек они не опустили и продолжили сражаться до конца.

Тем не менее игроки «СКА-Нефтяника» уже почувствовали вкус победы и на достигнутом не остановились. На 53 минуте забивает Алан Джусоев, на 56 Юрий Шардаков, на 59 Джусоев делает дубль, на 61 Дмитрий Аникин – счет становиться двузначным 10:1, на 66 минуте дубль делает Юрий Шардаков, на 73 свою вторую шайбу в этом матче забивает Станислав Турушев, и на 75 минуте хет-трик оформляет Артем Бондаренко.

МОЛОДЫМ - ДОРОГУ

Как только счет в игре стал двузначным Михаил Юрьев начинает выводить на лед молодежь. Опытные игроки дают мастер-класс выводят к воротам на ударную позицию к воротам, отдают передачи – дают поиграть в настоящий хоккей. Очень похоже волки учат охотиться волчат. В ворота вместо Виктора Каменева становится Артем Бурасов, который до этого набрал всего несколько десятков минут игрового времени. Учитывая, что у «СКА» травмирован Денис Рысев, то именно Артем становиться основным сменщиков Каменева и «боевой» опыт ему не помешает.

Играть еще полчаса, но молодой голкипер показывает себя очень неплохо, делая несколько сэйвов. Если бы не ошибка Максима Ишкельдина, кто знает, может Бурасову удалось бы отстоять матч «всухую». Но Максим ошибается у своих ворот, его оплошностью тут же пользуются гости – 13:2, и третий мяч в ворота хабаровчан был забит с углового – 13:3. Это окончательный счет матча.

- В большей степени матчем доволен. Понимали, что после непростого выезда нас ждет серьезный соперник, но у них сегодня что-то пошло не так. Ну и мы выполнили свой план. После того как забили первый гол, потом реализовали угловые, забили еще исход матча не вызывал сомнений. Концовку команда играла на кураже. Своей команде за матч поставлю четверки, для пятерок нужно что-то выдающееся. Вот за мат в Красноярске там да - пятерки, - подчеркнул Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяника».

Следующий матч «армейцы» так же проведут дома, уже 30 ноября они примут на своем льду «Сибсельмаш». Игра состоится в 17:00 по хабаровскому времени. Кстати, на первом после выезда домашнем матче присутствовало всего чуть больше двух тысяч поклонников хоккея с мячом, по сравнению с Красноярском где арена была забита под завязку - очень мало.