Бортовой полузащитник Дмитрий Стариков возвращается в хабаровский «СКА-Нефтяник»

Как сообщили в клубе «СКА-Нефтяник», в Хабаровск возвращается воспитанник местной школы хоккея с мячом, полузащитник Дмитрий Стариков. До этого помимо команды «красно-черных» он играл в нижегородском «Старте», московском «Динамо» и кемеровском «Кузбассе».

- Дмитрий Стариков возвращается в «СКА-Нефтяник», - рассказали в пресс-службе клуба. - Полузащитник подписал однолетний контракт.

Дмитрий Стариков, которому в июле должно исполниться 37 лет воспитанник хабаровской школы хоккея с мячом. Родился спортсмен в поселке Березовка под Хабаровском. Первые пять лет своей карьеры он провел в местном клубе, затем играл в столичном «Динамо», кемеровском «Кузбассе» и нижегородском «Старте». Является обладателем Кубка Мира и чемпионом Мира.

Сейчас хабаровская команда практически вся собралась в Хабаровске, где проводит вводные тренировки. Уже в июле армейцы улетят в Кисловодск, на первые в межсезонье сборы, чтобы вернуться 8 августа и начать «обкатывать» домашний лед арены «Ерофей». А уже в середине сентября они примут участие в играх предварительной стадии на Кубка России.

Первый этап Чемпионата страны по хоккею с мячом, по решению национальной федерации, стартует в ноябре 2020 года. В нем примут участие 14 команд суперлиги. Плей-офф, в который традиционно выйдут команды, занявшие первые восемь мест, начнется в марте следующего года.

Сейчас главная задача нового главного тренера команды Михаила Свешникова – успеть подготовить состав к предстоящим играм. Напомним что в межсезонье хабаровский СКА покинули Эрик Петтерссон, Максим Ишкельдин, Алан Джусоев и Дмитрий Аникин.

Кроме Дмитрия Старикова в стан армейцев вернулся нападающий Павел Рязанцев. Новые контракты с хабаровским клубом заключили вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Викулин и Юрий Бондаренко, полузащитники Юрий Шардаков, Александр Антипов и Станислав Турушев, нападающий Артем Бондаренко. Кроме того, клуб подписал двух новичков - полузащитников Туомаса Мяяття и Дмитрия Сидорова.

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