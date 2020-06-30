Игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» начали проходить тестирование на COVID-19

Сегодня армейцы впервые собрались вместе обновленным составом под сводами своей домашней арены. Кто-то, как, например, Павел Рязанцев или Дмитрий Сидоров, только недавно прилетел в Хабаровск, кто-то дожидался начала совместных тренировок несколько недель в Хабаровске. В любом случае в раздевалке, где хоккеисты ожидали вызова к врачам, им было о чем поговорить.

Игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» начали проходить тестирование на COVID-19Фото: Борис КОКУРИН

- Сезон будет интересный, - усмехается Павел Рязанцев, нападающий ХК «СКА-Нефтяник». - Сейчас немного волнительно, ждем тренера, ждем тренировок. Команда наполовину обновилась с того момента, как я ушел, но интересно будет в любом случае. Тогда был один тренер, сейчас будет другой тренер, как это скажется, какая будет игра - интересно. Да, некоторые ребята ушли, настоящие мировые звезды, но в команде осталось достаточно много высококлассных игроков, и может быть, вместо ушедших кто-то другой раскроется. Я думаю, «СКА-Нефтяник» силен по-прежнему, как давили всех, так и будем давить.

Игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» начали проходить тестирование на COVID-19Фото: Борис КОКУРИН

Врачи в святая святых «СКА-Нефтяника» прибыли не случайно. Перед тем, как начать тренировки, спортсменам придется пройти обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию - таковы требования, введенные Федерацией русского хоккея в этом году.

Игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» начали проходить тестирование на COVID-19Фото: Борис КОКУРИН

- Только вчера прибыл в Хабаровск из Красноярска, - делится впечатлениями Дмитрий Сидоров, полузащитник ХК «СКА-Нефтяник». - Толком ничего даже еще не посмотрел. Гостиница, акклиматизация в другом часовом поясе, сейчас тестирование, потом обследование и наконец-то тренировки. Обследоваться действительно необходимо. Государство и врачи предпринимают все меры, чтобы обеспечить нашу безопасность, так что, конечно, надо сдать тесты и соблюдать все правила, и быть внимательным как к своему здоровью, так и здоровью окружающих. Самоизоляция внесла свои коррективы, отпуск провели не так, как планировали. Рады, что все закончилось, даже соскучились по хоккею.

Игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» начали проходить тестирование на COVID-19Фото: Борис КОКУРИН

А вот голкипер «красно-черных» в коронавирус «не верит». Хотя тестирование все равно прошел.

- У меня по этому поводу есть своя позиция, - делится Виктор Каменев, вратарь ХК «СКА-Нефтяник». - Но она останется, скажем так, при мне.

Хоккеистов вызывают по двое - медкабинет как раз позволяет обеспечить необходимую для безопасности дистанцию. Первым прошел тестирование капитан Василий Грановский, не снимая костюма, он поздоровался со старыми друзьями-одноклубниками и убежал по своим депутатским делам.

Игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» начали проходить тестирование на COVID-19Фото: Борис КОКУРИН

- Ребята уже соскучились друг по другу, по работе, - отмечает Юрий Викулин, защитник ХК «СКА-Нефтяник». - В этом году пауза без спортивных мероприятий и вообще без коллективных тренировок выдалась довольно большая, поэтому, думаю, глаза горят у всех. Хотим работать, поэтому с нетерпением ждем первых тренировок. Насчет формы, которую мы может быть потеряли на самоизоляции - вряд ли ее потеряешь, если даже что-то потеряли, то восстановим очень быстро. Ждем Михаила Олеговича, я играл с ним, к сожалению, не довелось поработать с ним как с тренером, так что ждем.

Игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» начали проходить тестирование на COVID-19Фото: Борис КОКУРИН

Втягивающие тренировки начнутся сразу после того, как будут получены результаты тестов. Михаил Свешников, впервые в своей карьере занявший пост главного тренера в команде, играющей в российской суперлиге, прилетает в Хабаровск третьего июля. А уже 14 июля команда улетит в Кисловодск, где проведет базовый сбор. Назад, домой, «красно-черные» вернутся 8 августа и приступят к тренировкам на льду арены «Ерофей». Первые игры на Кубок России ожидают армейцев уже этой осенью.

Игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» начали проходить тестирование на COVID-19Фото: Борис КОКУРИН

Игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» начали проходить тестирование на COVID-19Фото: Борис КОКУРИН

Игроки хабаровского «СКА-Нефтяника» начали проходить тестирование на COVID-19Фото: Борис КОКУРИН

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