Золото либо всем, либо никому: форвард хабаровского «СКА-Нефтяника» высказался о несыгранном «золотом» матче

Из-за пандемии коронавируса Чемпионат России по хоккею с мячом остался незавершенным. Двух главных матчей: «золотого» и «бронзового» хоккеисты и болельщики так и не дождались - тогда Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) приняла решение игру перенести.

Правда, подробностей не сообщили. Мера была вынужденной. Финал должен был пройти в Кемерове 21 марта. К схватке за «золото» готовились две команды: московское «Динамо», к концу сезона набравшее очень неплохой ход и буквально раскатавшее по льду красноярский «Енисей» в полуфинале плей-офф, и хабаровский «СКА-Нефтяник», переигравший архангельский «Водник» на родном льду.

Однако к тому времени в столице Кемеровской области уже появились первые заразившиеся новой коронавирусной инфекцией, и местный губернатор принял решение отменить все спортивные мероприятия и отказаться от проведения финального матча. Другие площадки, пригодные для решающей схватки, тоже стали закрываться одна за другой.

Судьба чемпионских медалей повисла в воздухе. В федерации предпочитали ничего не комментировать, дожидаясь, когда ситуация с COVID-19 в стране нормализуется. Сейчас пандемия пошла на спад, и в ФХМР стали намекать, что сезон неплохо было бы доиграть.

В частности на днях Николай Валуев, боксер, депутат и по совместительству вице-президент Федерации хоккея с мячом России прямо высказался, что в чемпионате обязательно должен быть победитель, а значит решающая игра должна состояться.

Об этом же говорили и другие руководители федерации, напирая на то, что болельщикам из-за паузы не хватает зрелищ, а «золотой» матч как раз способен утолить эту жажду. Правда, сроков и места проведения не называли. Хотя главный тренер «Динамо-Москва» Евгений Иванушкин был почему-то уверен - судьба чемпионства решится в сентябре. Впрочем, его слова в ФХМР тоже никак не комментировали.

- Я за этими разговорами не слежу, - отметил Павел Рязанцев, форвард ХК «СКА-Нефтяник». - Но в моем понимании в такой ситуации надо либо давать золото обеим командам, вышедшим в финал, либо не давать его никому. Вообще никому. Смысл? Тем более команды сейчас, по сути, новые, к тому же, хоть это и один матч, но к нему надо все равно подготовиться как-то по особенному, поскольку это не просто игра - решается чемпионство. Сейчас смысла в этом матче точно нет.

Коллегу по команде поддерживает голкипер «красно-черных» Виктор Каменев, он тоже не видит смысла в розыгрыше чемпионства.

- Выявление чемпиона тоже вопрос, открытый по сей день, - подчеркивает Виктор Каменев, вратарь ХК «СКА-Нефтяник». - Как это будет дальше? Какое решение примут, будет финал, не будет финала - все это интересно. Если честно, к идее «доиграть сезон» отношусь отрицательно, потому что уже у нас в команде нет многих моих партнеров, кто принимал участие в чемпионате в том сезоне. Составы у обеих команд очень сильно изменились - и у нас, и у соперников. Так, я просто не вижу смысла в доигрывании. Не должно быть так, что кто-то не играл в чемпионате и сейчас вдруг станет чемпионом.

Вообще же, игроки «СКА-Нефтяника» ожидают от нового хоккейного сезона много интересного. В команде сменился главный тренер, сейчас на этот пост пришел Михаил Свешников. Из клуба ушли звезды мирового уровня, освободив место и подогрев амбиции другим, не менее классным игрокам, до этого остававшимся в тени именитых хоккеистов.

Сейчас «красно-черные», впервые после досрочного завершения прошлого сезона собравшиеся вместе под сводами арены «Ерофей», сдают тесты на коронавирус. Сразу после того, как будут получены результаты, команда приступит к тренировкам. Михаил Свешников прибывает в Хабаровск 3 июля, затем в середине месяца армейцы отправятся на сборы в Кисловодск, чтобы вернуться в родной город в августе и приступить к тренировкам на домашнем льду.

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