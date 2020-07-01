Денис Потемин может вернуться в хабаровский «СКА-Нефтяник»

Как сообщили в «СКА-Нефтянике», в команду пришел Денис Потемин - полузащитник, до весны 2019 года пять лет отыгравший за «красно-черных».

- С Денисом Потеминым заключен просмотровый контракт на два месяца, - подчеркнули в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник». - Хоккеист проведет с командой предсезонные сборы. Далее тренерский штаб и руководство «СКА-Нефтяника» примут решение относительно дальнейшего выступления полузащитника за хабаровский клуб.

По мнению специалистов, Денис Потемин относится к категории игроков, делающих основную работу на льду для того, чтобы «звезды» могли красиво забить. В «СКА-Нефтянике» с хоккеистом не стали продлевать контракт в апреле 2019 года, именно тогда пошли слухи, что у клуба что-то неладно с финансированием. Тогда же, в предсезонье, ряды «красно-черных» покинули защитник Валерий Ивкин, полузащитники Олег Толстихин, Янис Бефус и Денис Лапшин, нападающий Павел Рязанцев.

Ранее Денис Потемин, перешедший в «СКА-Нефтяник» из новосибирского «Сибсельмаша», пополнил ряды армейской команды пять лет назад, в канун сезона 2014-2015 годов. Полузащитник сыграл в составе «красно-черных» 231 официальный матч, забив в них 24 мяча.

За годы, проведенные в Хабаровске, игрок трижды становился чемпионом страны (в 2017, 2018, 2019 годах). Четыре раза выигрывал Кубок России (в 2014, 2016, 2017, 2018 годах). Трижды становился обладателем Суперкубка страны (сезоны 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019 годов).

Напомним, что сейчас армейцы начинают предсезонную подготовку. Во вторник игроки сдали тесты на коронавирус, тренировки начнутся сразу же, как будут получены результаты. Третьего июля в Хабаровск прилетает новый главный тренер «СКА-Нефтяника» Михаил Свешников, а в середине месяца хоккеисты отправятся на сборы в Кисловодск.

Снова в Хабаровск армейцы вернутся только 8 августа, чтобы начать ледовые тренировки в стенах арены «Ерофей». Тренировки на домашнем стадионе «СКА-Нефтяника» продлятся вплоть до середины сентября - момента, когда в стране стартует предварительная стадия розыгрыша Кубка России.

Что касается долгов, оставшихся с прошлого сезона - финального матча с московским «Динамо» за звание чемпиона России, то в Федерации хоккея с мячом уверены - его стоит провести, недавно эту точку зрения озвучил Николай Валуев, вице-президент ФХМР.

Игроки же, напротив, считают, что в нем нет никакого смысла - слишком сильно изменился состав команд. По их мнению, будет глупо, если золотые медали получат те, кто только что пришел в СКА и «Динамо», и останутся без наград те, кто приложил все усилия, чтобы выйти в финал, но сейчас сменил клуб.

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