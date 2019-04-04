Губернатор Хабаровского края рассказал о судьбе «СКА-Нефтяника»

Когда еще не закончился финал чемпионата России по хоккею с мячом, по городу поползли слухи – мол, «СКА-Нефтяник» - безусловный фаворит турнира, обладатель Кубка России и Суперкубка страны обходится слишком дорого краевому бюджету, а в новых условиях федеральный центр хабаровчан деньгами не балует.

Следовательно, по мнению «аналитиков», сказка про то, что в Хабаровске базируется один из лучших клубов страны, а то и мира, скоро закончится. Финансирование урежут - игроки и главный тренер разъедутся. Dream Team из Хабаровска с удовольствием приютит кто угодно – хотя бы то же московское «Динамо».

Причем версия с финансовым удушением большого спорта в Хабаровске касалась не только «СКА-Нефтяник», но и их коллег из хоккейного клуба «Амур» и футболистов «СКА-Хабаровска».

- Буквально вчера я подписал распоряжение, мы собираем всех спонсоров, кто участвует в финансировании клуба, - рассказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. – Мы ведем с ними переговоры о сохранении спонсорских взносов, кроме того, край выделяет деньги, город выделяет деньги. Ни на копейку поддержка «СКА-Нефтяник» не уменьшится. Это наша гордость. Я не знаю, откуда появились такие слухи, но у нас даже мысли такой не было.

Вчера Сергей Фургал проводил личную встречу с мэром Хабаровска и краевым министром спорта, и по его словам, поставил задачу - если и менять финансирование команды, то только в сторону увеличения. Это же, кстати, касается и хоккея с шайбой и других команд.

- Мы сегодня рассматриваем вопрос, что помогать надо всем, особенно детскому спорту. Да, у нас сегодня не на все хватает денег, но на сокращение мы точно не пойдем, - подчеркнул губернатор.

Тем не менее хабаровский клуб в межсезонье уже лишился трех игроков: нападающего Павла Рязанцева, полузащитника Яниса Бефуса и защитника Валерия Ивкина.

- У всех названных спортсменов истек срок действия контрактов, после чего все они приняли решение продолжить свою карьеру в других клубах, - прокомментировали в пресс-службе «СКА-Нефтяник» - Уже точно известно, что Янис Бефус и Валерий Ивкин вольются в ряды финалиста минувшего чемпионата - московского "Динамо". Что касается Павла Рязанцева, которому 19 мая исполнится 38 лет, то он, вероятно, вновь наденет форму кемеровского "Кузбасса", за который уже выступал в период с 2006 по 2012 годы.

Напомним, что в марте «СКА-Нефтяник» завершил один из самых удачных своих сезонов. Хоккеисты из Хабаровска в третий раз подряд стали Чемпионами страны, в финальной серии переиграв московское «Динамо». Ранее клуб стал обладателем Кубка и Суперкубка страны по русскому хоккею. Семеро армейцев были основой сборной страны, защищавшей честь России на чемпионате мира в Швеции, выиграв золотые медали, а руководил командой главный тренер красно-черных Михаил Юрьев.