Хет-трик: «СКА-Нефтяник» из Хабаровска, всухую обыграв московское «Динамо», стал чемпионом страны по бенди

Это был третий матч финальной серии, который прошел в Москве в Крылатском. До этого хабаровский клуб по русскому хоккею дважды обыграл москвичей у себя дома на арене «Ерофей». Несмотря на это, ожидалось, что игра будет острой: «Динамо» - единственный клуб в стране, который смог отнять у хабаровчан очки в регулярном чемпионате, один матч сведя вничью и один - выиграв. К тому же у москвичей довольно молодая амбициозная команда.

Добавим к этому, что играли в восемь часов вечера по Москве, в Хабаровске это три часа ночи, и для хоккеистов с другого конца страны могли возникнуть проблемы с «акклиматизацией». А в воротах армейцев стоял не основной вратарь Денис Рысев, получивший серьезную травму в предыдущей встрече, а Виктор Каменев.

С другой стороны, у динамовцев пока нет необходимой «глубины» состава, хоккеисты играют до конца почти без замены, на это часто жалуется главный тренер бело-голубых Евгений Иванушкин.

Уже на девятой минуте Юрий Шердаков, прорвавшись в штрафную «Динамо» с подачи Максима Ишкельдина мощным ударом в дальний угол распечатывает ворота бело-голубых – 0:1. После этого началась довольно острая игра и москвичи, и хабаровчане атаковали, но забить так и не сумели. С таким минимальным отрывом команды и отправились на перерыв.

Зато во втором тайме уже на 48 минуте к воротам «Динамо» проходит Янис Бефус, Алан Джусоев подставляет клюшку – 0:2, через две минуты уже сам Алан оказывается у ворот московской команды, отдаем мяч Артему Бондаренко – 0:3. Иванушкин берет тайм-аут.

И затем следуют еще два гола от хабаровчан, Эрик Петтерссон забивает с пенальти, и он же на 78 минуте с подачи Юрия Шердакова с игры. В итоге «СКА-Хабаровск» всухую выигрывает у московского «Динамо» - 0:5.

Это 34-ая победа хабаровского клуба в регулярном чемпионате и в плей-офф. Так же «СКА-Нефтяник» в этом сезоне имеет одну ничью и одно поражение.

«СКА-Нефтяник» становится чемпионом России по хоккею с мячом в третий раз подряд, собрав в этом сезоне все возможные титулы. На втором месте московское «Динамо», на третьем «Уральский трубник».

Армейцы из Хабаровска стали обладателем Кубка и Суперкубка России по бенди. Кроме того, семеро игроков СКА в составе сборной страны, руководил которой, кстати, главный тренер «СКА-Нефтяник» Михаил Юрьев, получили титулы чемпионов мира.