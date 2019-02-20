«Енисей» помог «СКА-Нефтянику» досрочно победить в регулярном чемпионате России

Такой неожиданный подарок хабаровским армейцам преподнесли хоккеисты из Красноярска, до последнего времени буквально дышащие в затылок «СКА-Нефтянику». «Енисей» в гостях уступил иркутской «Байкал-Энергии» со счетом 3:5 и теперь, за четыре тура до окончания регулярного чемпионата страны по хоккею с мячом, хабаровчане прочно утвердились на первом месте. В итоге сейчас «СКА-Нефтяник» возглавляет турнирную таблицу с результатом в 70 очков, следом идет «Енисей» - 55, «Динамо» из Москвы – 55 очков, «Байкал-Энергия» - 45 и «Водник» - 45 очков.

- Таким образом наша команда стала совершенно недосягаемой для конкурентов и, независимо от исхода оставшихся матчей, завершит регулярный чемпионат на первом месте, - отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяник». - Победа на предварительном этапе дает нашим игрокам преимущество своего поля в плей-офф вплоть до финальной серии. В прошлом сезоне регулярный чемпионат выиграли хоккеисты «Енисея», опередившие хабаровчан на два очка.

Досрочная победа не отменяет дальнейших матчей, которые должны состояться в рамках идущего чемпионата. СКА закончил домашнюю серию и начинает игры на выезде. Первая пройдет 21 февраля в Красноярске с «Енисеем», через три дня с московским «Динамо», 27 февраля – «Динамо-Казань» и 2 марта с «Мурманом». Затем нас ждут игры плей-офф чемпионата России.

Интрига потеряна, но болельщики смогут следить за противостоянием лучших бомбардиров армейцев: Артема Бондаренко и Эрика Петтерссона. Пока при равном количестве сыгранных матчей ведет Бондаренко - на его счету 53 забитых мяча, у Петтерссона – 51. На третьем месте Павел Рязанцев с 43 забитыми голами.

Напомним, что «СКА-Нефтяник» сегодня является действующим Чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также недавно семеро игроков хабаровской команды стали чемпионами мира, выиграв в драматическом противостоянии со шведами, еще один армеец – Эрик Петтерссон, выступавший на стороне скандинавов, получил серебряную медаль.