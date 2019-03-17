«СКА-Нефтяник» в финале чемпионата страны по бенди сыграет с московским «Динамо»

Два полуфинальных матча «СКА-Нефтяник» провел на своем льду, последний в гостях у иркутской «Байкал-Энергии». В Хабаровске сибиряки так и не смогли составить достойную конкуренцию армейцам. Первый матч серии завершился со счетом 8:4, второй и вовсе с разгромным - 17:1. Главный тренер иркутян списывал это на общую усталость своей команды, вынужденной долго играть в европейской части страны и теперь испытывающей на себе все прелести акклиматизации.

Хабаровчане находились в похожей ситуации, но класс команды не позволил расслабиться, заставляя выигрывать. Некоторые болельщики полагали что иркутский клуб в Хабаровске экономит силы и дома даст бой одной из сильнейших команд страны.

На первых минутах матча безоговорочно доминировали армейцы, забившие в ворота хозяев три мяча. Отличились Эрик Петтерссон и Павел Рязанцев. Затем, на 32 минуте матча, Иркутск отыгрывает одно очко - 1:3. Через восемь минут с подачи Максима Ишкельдина забивает Юрий Шардаков - 1:4, на 59 минуте с углового хозяева опять отыгрывают гол - 2:4. На 68 минуте Артем Бондаренко забивает - 2:5. На 74 минуте сибиряки сокращают отрыв - 3:5. Но Бондаренко и Рязанцев доводят счет в матче до семи очков. В итоге «СКА-Нефтяник» выигрывает встречу - 3:7, и всю полуфинальную серию – 0:3.

- Серия действительно вышла непростая, - подчеркнул Михаил Юрьев, главный тренер «СКА-Нефтяник». – И сегодняшний матч показатель этой серии. Складывался он достаточно напряженно. В большей степени на его исход повлияло то, что мы повели в счете – забили три достаточно быстрых гола. Играть пришлось в довольно необычных условиях, было тепло и был достаточно сложный лед, особенно во втором тайме.

Иркутский тренер отметил, что в команде у некоторых основных игроков были проблемы со здоровьем и пришлось выпускать молодежь. Впрочем, об этом наставник не жалеет - сибиряки отлично понимали, что армейцев им сегодня не одолеть.

В этот же день играли «Уральский трубник» и московское «Динамо». Первые две схватки выиграли москвичи (8:1 и 4:2) третью встречу проводили в Первоуральске и там «Трубник» оказал жесткое сопротивление гостям из столицы. До последних секунд было неясно кто выйдет победителем в очень напряженном матче. Однако, победили динамовцы со счетом 4:5.

Что касается выбора соперника по словам Михаила Юрьева и «Динамо», и «Трубник» достаточно «неудобные» команды, играющие на контратаках и особого предпочтений у него нет. Теперь хабаровчан ожидают две очень интересные домашние игры. Напомним, что московское «Динамо» единственная команда, которая в регулярном чемпионате один матч с армейцами свела вничью и один матч выиграла.

В свою очередь «Байкал-Энергия» будет сражаться с «Уральским трубником» за третье место в плей-офф чемпионата страны.