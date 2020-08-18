Игроки «СКА-Нефтяника» провели первую ледовую тренировку в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

ПЕРВЫЙ ЛЕД

Что такое арена без льда? Обычный ангар. В «Ерофее», который не без оснований считают лучшим спортивным сооружением для хоккея с мячом в России, а то и в мире лед начали «варить», когда основная команда была еще на сборах, в Железноводске. Там хоккеисты подтягивали физическую форму, которая, даже несмотря на то, что вся команда — это безусловные профессионалы, немного за время коронавирусной самоизоляции «обветшала».

Игроки «СКА-Нефтяника» провели первую ледовую тренировку в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

Кстати, вместе с командой в Ставропольский край, после двухнедельного заточения на клубной квартире в Хабаровске, улетел и новый главный тренер «СКА-Нефтяника» легендарный Михаил Свешников. Великолепный игрок в хоккей с мячом, но пока еще не имеющий опыта руководства суперклубом суперлиги.

Так-то тренерский стаж у нового «рулевого» хабаровского СКА есть и здесь, он был тренером сборной России, и за рубежом. И в собственных силах потомственный хоккеист уверен. К тому же ему будет помогать небезызвестный швед Тони Линдквист, не раз приводивший команды суперлиги и элитсерии к чемпионскому званию.

Тони прилетел в Хабаровск отдельно, путешествие из Швеции на Дальний Восток России заняло целых четыре дня, компанию ему составил Туомас Мяяття признанный лучшим игроком королевства в прошлом сезоне, а теперь полузащитник «красно-черных». К отлету основной команды на сборы легионеры не успели из-за формальностей с коронавирусной безопасностью и вынуждены были дожидаться «основу» в краевом центре.

Игроки «СКА-Нефтяника» провели первую ледовую тренировку в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

Сейчас все части головоломки под названием «СКА-Нефтяник» сезона 2020/21 годов собрались воедино – лед, кстати в этом году по отзывам специалистов получившейся прекрасным, обновленный состав игроков и тренерского штаба. Самое время чтобы провести первую ледовую тренировку на домашней арене.

ЖИЗНЬ - ЭЙФОРИЯ

- У нас все отлично, лед – супер, даже учитывая, что это первый лед, все слава богу хорошо, - отмечает Михаил Свешников, главный тренер «СКА-Нефтяника». – Ребята давно уже не стояли на льду, новые коньки и все такое и им надо три четыре дня чтобы привыкнуть. Сейчас мы просто «ерундой» занимаемся, но она эта ерунда очень важная. Сегодня перед выходом на лед поговорили с командой о том какой я вижу нашу игру, конечно, в общем, не в деталях, потому что времени не так много было, а детали начнутся уже на тренировках. В каждом упражнении это нормальный процесс. У меня сейчас вся жизнь эйфория, во-первых, оказался в Хабаровске, во-вторых, главный тренер основной команды, все это очень интересно и очень много ответственности накладывает.

Игроки «СКА-Нефтяника» провели первую ледовую тренировку в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

За первой тренировкой на льду «основы» «красно-черных» на трибунах (сели на всякий случай подальше) наблюдает молодежь – «СКА-Нефтяник-2». На них кстати у нового главного тренера свои планы. Недаром, чуть ранее уже он внимательно смотрел за тренировкой «двойки».

- Я с самого первого дня говорил, что с молодыми игроками мы не можем жить двумя разными жизнями, - подчеркивает Михаил Свешников. – Первая команда — это такая логичная дорога для людей, которые играют во второй команде чтобы оказаться в основе. Моет быть не все, но они должны понимать, что двери будут открыты для всех.

НОВИЧКИ В «ОСНОВЕ»

Хоккеисты, окунаясь в сухой холодный воздух арены «Ерофей» и выкатываясь на новенький «свежесваренный» лед радовались как дети, получившие долгожданную игрушку. Первым на тренировку вышел Виктор Каменев за ним капитан – Василий Грановский и остальные армейцы.

Игроки «СКА-Нефтяника» провели первую ледовую тренировку в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

- Первый лед замечательный, большое спасибо руководству арены «Ерофей», что устранило все неполадки, которые мы наблюдали в прошлом году во время Кубка губернатора, - улыбается Василий Грановский, защитник ХК «СКА-Нефтяника». – Тогда на поле был туман, сегодня мы видим, что все хорошо. У всех хорошее, рабочее настроение. Мы провели очень хороший, продуктивный сбор достаточно тяжелый, сейчас нам надо всю эту нагрузку переработать, раскатать на льду. Я думаю, что нам понадобиться недели три – четыре для того, чтобы вкатиться в кондицию необходимую для сезона. Ну и конечно мы рады – пандемия всех сильно утомила все соскучились все рады друг друга видеть и сейчас все на позитиве.

В команде сейчас достаточно много «новичков», по словам капитана они неплохо адаптируются в команде, да и новичками их можно назвать условно.

- Мы всех этих игроков знаем, хорошие игроки. Им сейчас самое главное пройти период вливания в команду, но у нас с этим никогда проблем не было. Все ребята коммуникабельные все друг друга поддерживают и думаю, что в скором времени все будут показывают единую командную игру, - отмечает Василий Грановский.

Игроки «СКА-Нефтяника» провели первую ледовую тренировку в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

Что касается еще одного новичка-легионера – Туомаса Мяяття, который только два дня назад смог познакомиться с остальными игроками СКА, то он этот процесс только начинает.

- На мой взгляд, моими глазами у Туомаса все в порядке, - делится наблюдениями главный тренер. – А что у него там внутри твориться… сам говорит, что вроде все хорошо, но ничего – растормошим, потихонечку вольется, все нормально. Не он первый, не он последний.

«ПРИВЕТ», «КАК ДЕЛА», «ХОРОШО»

По мнению специалистов Туомас может занять одну из ключевых позиций в команде. Ту на которой раньше играл Максим Ишкельдин, впрочем, все будет зависеть от виденья игры новым главным тренером. Сам же легионер действительно настроен очень оптимистично. По его словам, «Ерофей» действительно грандиозная арена, а «СКА-Нефтяник» очень сильная команда.

- Пока не просто, поскольку не все ребята знают английский язык, но тем не менее как вариант я могу сам попробовать выучить русский, - шутит Тоумас Мяяття, полузащитник «СКА-Нефтяника». – Уже знаю несколько: «Привет», «Как дела», «Хорошо». Нормально для хорошего старта. Пока тренировки даются тяжеловато, но это самое начало, только вышел на лед и в будущем втянусь, пораскатываюсь и все будет нормально.

Игроки «СКА-Нефтяника» провели первую ледовую тренировку в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

Тренироваться на льду домашней арены «СКА-Нефтяник» будет до начала сентября, затем по планам руководства команда должен улететь в Иркутск, где в новом, пока деже не сданном в эксплуатацию ледовом дворце должны пройти игры на Кубок России.

Однако перед кубковыми матчами, главный тренер армейцев рассчитывает провести пару товарищеских встреч с местной командой. Впрочем сезон начинается странный, такого наверное за всю историю существования СКА еще не было и все еще может поменяться.

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