Старший тренер Тони Линдквист и полузащитник Туомас Мяяття прилетели в Хабаровск Фото: Борис КОКУРИН

Туомаса Мяятя ждали в Хабаровске еще 1 августа, но из-за непростой ситуации с коронавирусом и связанных с ней ограничений финн смог прибыть к месту дислокации своего нового клуба только сегодня.

Старший тренер Тони Линдквист и полузащитник Туомас Мяяття прилетели в Хабаровск Фото: Борис КОКУРИН

Так получилось, что мы ехали в аэропорт встречать одного легионера «красно-черных», а встретили сразу двоих. В Санкт-Петербурге к Мяяття присоединился легендарный шведский тренер Тони Линдквист. Так вдвоем, уставшие от долгого перелета и нагруженные багажом, они и прибыли в Хабаровск.

УНИКАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

24-летний полузащитник Туомас Мяяття - представитель семейной династии игроков в бенди. Этим видом спорта занимаются и два его брата, выступающие в шведской элитсерии. С 2016 года и Туомас играл в шведском «Эдсбюне».

Старший тренер Тони Линдквист и полузащитник Туомас Мяяття прилетели в Хабаровск Фото: Борис КОКУРИН

За четыре года в королевстве он стал одним из лидеров команды. Как отмечают специалисты, Мяяття обладает отличной техникой игры, проявляет незаурядные организаторские способности и, наконец, отличный снайпер. В составе «Эдсбюна» он трижды становился чемпионом Швеции, а в 2019 году завоевывал Кубок Швеции. В 136 матчах Элитсерии он забил 115 мячей.

В прошлом сезоне в чемпионате королевства он сыграл 33 матча, забил 37 мячей и отдал 16 результативных передач, став пятым среди лучших снайперов Элитсерии. По итогам сезона он был признан лучшим игроком Швеции.

- Полет был долгим, - делится впечатлениями Туомас Мяяття. - Я уже четвертый раз прилетаю в Хабаровск и даже знаю, что здесь очень холодно зимой и очень тепло летом. «СКА-Нефтяник» - лучший клуб в России, и это в том числе поможет и моей карьере. Сегодня немного отдохну, а завтра уже выйду на свою первую тренировку.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТРЕНЕР

65-летний Тони Карл Вернон Линдквист - настоящая легенда хоккея с мячом, причем как в Швеции, так и в России. В свое время он был главным тренером молодежной и тренером мужской сборной Швеции.

Старший тренер Тони Линдквист и полузащитник Туомас Мяяття прилетели в Хабаровск Фото: Борис КОКУРИН

C 2008 по 2011 годы Линдквист возглавлял одну из сильнейших команд Швеции - «Сандвикен». Под его руководством САИК выиграл звание чемпиона страны (2011), становился вице-чемпионом (2008), трижды (2009, 2010, 2011) выигрывал Кубок Швеции.

В России в декабре 2006 он возглавлял казанскую «Ракету», добравшуюся до шестого места в чемпионате страны. А с московским «Динамо», которым в качестве главного тренера он руководил в 2011-2014 годах, Тони стал дважды чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны, Кубок России и Кубок Мира.

В Хабаровске Линдквист займет пост старшего тренера при новом главном наставнике «красно-черных» Михаиле Свешникове. Не секрет, что легендарный хоккеист Михаил Свешников, несмотря на то, что был тренером в сборной России, пока ни разу не руководил клубом российской суперлиги.

Опытный Тони Линдквист ему в этом, без сомнения, поможет. Кроме того, Тони целых семь лет прожил в России: в Архангельске, Казани и Москве - и хотя русским языком так и не овладел, но неплохо изучил российскую манеру игры в хоккей.

Старший тренер Тони Линдквист и полузащитник Туомас Мяяття прилетели в Хабаровск Фото: Борис КОКУРИН

- Я очень хорошо знаю Михаила Свешникова, - рассказывает Тони Линдквист. - Я был его личным тренером на протяжении восьми лет. У нас очень хорошая связь, и у нас одинаковые мысли по поводу бенди в целом.

Кстати, легионерам не придется отсиживаться в карантине, как главному тренеру команды. Они заранее прошли тесты на коронавирус и теперь, не теряя времени, готовы приступить к работе на новом месте. Сам Михаил Свешников вместе с основной командой прилетит в Хабаровск уже 15 августа, спустя два дня «СКА-Нефтяник» практически полным составом приступит к тренировкам на недавно залитом льду арены «Ерофей».

Старший тренер Тони Линдквист и полузащитник Туомас Мяяття прилетели в Хабаровск Фото: Борис КОКУРИН

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