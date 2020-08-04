В Хабаровске, на арене «Ерофей» начали заливать лед

Мастер льда, или ледовар – так обычно называют людей, отвечающих за подготовку ледового поля. Это настоящие профессионалы, от работы которых зависит какого качества будет покрытие и соответственно какие результаты покажет команда. С виду все просто – стоят несколько человек и поливают гидрантом влево-вправо, однако эта простота обманчива.

СЛОЖНЫЙ ЛЕД

«Сварить» лед в арене — это совершенно не то же самое что залить его во дворе, здесь он должен обладать определенными свойствами: быть скользким, гладким как зеркало, ровным, не крошиться и не ломаться. С началом сезона его неоднократно будут проверять на прочность стальные лезвия хоккеистов, и он должен дожить минимум до конца сезона.

В Хабаровске, на арене «Ерофей» начали заливать ледФото: Борис КОКУРИН

Начинается все с воды. Сюда ее уйдет не мало около 10 тысяч кубометров. Берут ее естественно из водопровода, но даже питьевая для хорошего льда не годится. Перед тем как попасть на поле гидроксид водорода проходит специальную обработку.

В недрах арены «Ерофей» есть специальное помещение, в котором стоит огромный бак для нагрева воды и несколько специальных фильтров. А еще множество мешков с солью. Соль тоже не простая: таблетированная «экстра», предназначенная для восстановления ионообменных свойств в катионовых фильтрах. Они как раз и используются для того, чтобы сделать воду «мягкой» удалить из нее минеральные соли и лишнее железо. Тогда лед не будет крошиться, станет прозрачным, гладким и эластичным.

В Хабаровске, на арене «Ерофей» начали заливать ледФото: Борис КОКУРИН

СЛОЕННЫЙ ПИРОГ

После подготовки теплую воду подают на поле и начинают заливать первый слой льда. Ни о каких комбайнах речи тут не идет, пока все делается вручную из шланга.

- Дело в том, что комбайн не может выйти на поле если на нем нет льда, - рассказывает Александр Семергеев инженер-холодильщик. – У него шипованные покрышки и он просто испортит само покрытие. Поэтому первый слой обязательно наливается со шланга это полтора два сантиметра, после этого лед красят, наносят разметку и только затем на него выходит комбайн и начинает наращивать еще один слой.

В Хабаровске, на арене «Ерофей» начали заливать ледФото: Борис КОКУРИН

Красят лед доя того, чтобы он не бликовал, и с трибун, и на экране телевизоров выглядел равномерным и красивым. Краска тоже тут непростая - специальная и в простом магазине ее не купишь. Раньше краску для льда закупали в Канаде, сейчас ее начали выпускать и отечественные предприятия.Требуется ее 600 килограммов.

Заливка из шланга дело ответственное, ее абы кому не доверишь. Начинается она с четырех углов поля, воду разбрызгивают тонким слоем пытаясь не допустить неровностей. Процесс идет два – три часа. Затем льду дают постоять и начинают заново. И так три раза в день.

- Делать лед, это вам не кирпичи класть, - рассуждает Дмитрий, специалист по заливке льда. – Представляете какие здесь объемы? Немного ошибешься и пару дней работы насмарку - начинай все с начала. Опять готовить поле, опять заливать его. Поэтому в нашем деле сначала надо думать, потом делать и делать очень осторожно.

В Хабаровске, на арене «Ерофей» начали заливать ледФото: Борис КОКУРИН

ЖДЕМ «ОСНОВУ»

Ледовое поле арены «Ерофей» будет готово уже к 14 августа, как раз к прилету «основы» хоккейного клуба «СКА-Нефтяник». Через три дня они уже должны выйти на лед. Сейчас команда тренируется на футбольных полях Железноводска, куда вместо Кисловодска вынуждены были отправиться «красно-черные» на первую часть сборов. Однако для полноценной подготовки к сезону ледовые тренировки просто необходимы.

- Мы надеемся, что лед будет оптимальный и его качество позволит перевести «физику» в более совершенные качественные характеристики: скорость, технику, - подчеркивает Андрей Черенцов, директор ХК «СКА-Нефтяник». -.Для игроков суперлиги хороший лед — это очень важная составляющая.

Как отметил директор сейчас команда сформирована и отлично себя чувствует, набирая физическую форму после долгой самоизоляции. Пока одним из лучших на сборе показывает себя Денис Потемин, недавно вернувшийся в СКА. В руководстве полагают что он даже может стать своеобразным «тайным оружием» команды.

В Хабаровске, на арене «Ерофей» начали заливать ледФото: Борис КОКУРИН

Впрочем, не исключено что в Хабаровск приедет еще один игрок имя, которого в руководстве клуба пока не называют. Что касаются финского легионера, то он уже пересек границу России и 17 августа вместе с командой приступит к тренировкам.

Но лед пригодится не только для тренировок и игр «красно-черных», как ожидают в арене «Ерофей» уже в конце августа опробовать каток смогут и обычные люди, правда не более 300 человек за раз. Впервые зха два года будет повышена и стоимость проката, но не на много.

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