«СКА-Нефтяник» провел тренировку на футбольном поле в Хабаровске

ПОКА НИКТО НЕ КУДА НЕ ЛЕТИТ

Хорошая новость в том, что хоккеисты из Хабаровска после сдачи всех необходимых тестов и занятий на тренажерах, приступили, наконец, к тренировкам на свежем воздухе. Плохая – хоккеистам отказали в сборах на базе в Кисловодске куда они должны были вылететь уже в середине этого месяца. Причина – распоряжение министерства спорта России.

- На ней теперь могут проводить тренировки команды, которые включены в календарный график международных соревнований, - рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник». - Проще говоря, база открыта только для национальных сборных. Сейчас ведётся поиск другой спортивной базы на западе России. В ближайшие дни руководство клуба примет решение относительно поездки на сборы.

Началось все с небольшой пробежки по стадионуФото: Борис КОКУРИН

Директор клуба Андрей Черенцов в разговоре упомянул, что вопрос с новой базой для тренировок, как он рассчитывает, может решиться уже в течение следующей недели. Пока же хоккеистам приходится заниматься на поле спортивного комплекса «Энергия», впрочем, несмотря на удаленное расположение стадион оборудован отлично – один только новый искусственный газон чего стоит.

Пока хоккеисты проходят втягивающие тренировки – играют в футбол, занимаются на тренажерах пытаются после долгой самоизоляции набрать необходимую для начала сезона форму.

- В этом году кувырком все у нас идет, вообще год не простой, тяжелый, - рассказывает Николай Емсенко, тренер по специальной функциональной подготовке ХК «СКА-Нефтяник». – А вообще мы сейчас ребят настраиваем на концентрацию всего, всей подготовки. Это большой, емкий процесс, их главной задачей будет перенести все то, что мы делаем сейчас тут на лед, развивать дальше и совершенствоваться. Вообще если говорить насчет того успеют ли ребята набрать форму перед сезоном, то это очень опытные, уже состоявшиеся спортсмены, которые способны решать самые высокие задачи, которые перед ними ставятся.

Главное сейчас для хоккеистов - футболФото: Борис КОКУРИН

ФУТБОЛ НАШЕ ВСЕ

Тем не менее Николай Емсенко подготовил для команды целые комплексы новых упражнений, которые должны максимально эффективно развить функциональность хоккеистов перед стартом нового сезона, а он начнется уже в середине сентября с игр предварительного этапа на Кубок России.

Футбол, самый близкий к хоккею с мячом вид спортаФото: Борис КОКУРИН

Началась тренировка на открытом воздухе с церемонии – сегодня Дмитрию Старикову, одному из самых титулованных воспитанников хабаровского хоккея с мячом, исполнилось 37 лет, руководство клуба поздравило «новичка» и вручило ему подарок, который хоккеист оставил у наставника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/789830" frameborder="0"></iframe> Дмитрия Старикова поздравили с днем рождения.Борис КОКУРИН

Львиную часть тренировочного времени в Хабаровске займет футбол. Почему так? Да потому что хоккей с мячом по своим принципал очень похож именно на эту игру. На этом занятии спортсмены немного размялись, пробежав несколько кругов по стадиону, затем поиграли в «коробочку» и проделали специальные упражнения, которые журналистов просили не снимать – у клуба есть свои секреты.

Стоит отметить, что хоккеисты, даже новички, недавно влившиеся в команду, на поле выглядели очень довольными. Особенно Павел Рязанцев, о чем-то долго беседовавший с тренером по физподготовке.

Павел Рязанцев, долго и внимательно слушал тренера по специальной функциональной подготовке клубаФото: Борис КОКУРИН

- Форма? Я формой очень доволен, вот выдали белые майки, черные трусы, - улыбается Павел Рязанцев, в этом году вернувшийся в «СКА-Нефтяник». – Мне нравиться. Пока у меня все стандартно, прилетел, поселился начал тренироваться. А о физической форме говорить рано – все только начинается. А вообще я ее поддерживал, тренировался, сейчас себя великолепно чувствую. Если честно я по льду соскучился, в этом году как никогда рано закончил, в начале марта в последний раз на льду стоял, соскучился, да.

Выйти на лед родной арены «Ерофей» армейцам предстоит уже в августе, после окончания втягивающих тренировок. Тогда к команде присоединятся вошедший в тренерский штаб хабаровского СКА швед Тони Линдквист и Туомас Мяяття, ставшим в Швеции лучшим игроком прошедшего сезона.

К тренировкам на льду хоккеисты хабаровского СКА приступят только в августеФото: Борис КОКУРИН

В середине июля к команде выйдет новый главный тренер «СКА-Нефтяника» Михаил Свешников, который 3 июля прилетел из Швеции и сейчас отбывающий десятидневный карантин в Хабаровске. Пока же тренеры, непосредственно работающие с игроками, ежедневно корректируют свои планы связываясь с главным наставником по скайпу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/789832" frameborder="0"></iframe> «СКА-Нефтяник» провел тренировку на футбольном поле в Хабаровске.Борис КОКУРИН

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