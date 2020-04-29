«Сестра провела урок игры на фортепиано - было увлекательно»: игрок хабаровского «СКА-Нефтяника» Станислав Турушев о самоизоляции

Хабаровский клуб «СКА-Нефтяник» продолжает цикл «Хроники самоизоляции». Голкипер СКА Виктор Каменев, например, так и не смог съездить отдохнуть, сейчас смотрит кино и занимается с сынишкой, а защитник «красно-черных» Юрий Викулин скучает и «крутит велосипед». В отличие от них полузащитник хабаровских армейцев Станислав соблюдает строгий режим и занимается саморазвитием, причем иногда в самых неожиданных областях.

- Каждый день начинается с подъема в 8 утра, - делится своим распорядком дня Станислав Турушев. - Потом завтрак. После учебный процесс, соблюдая режим самоизоляции, параллельно со своей младшей сестрой. После обеда уделяю время на упражнения для поддержания формы, работаю над ошибками, пересматривая игры. И, наконец, свое личное времяпрепровождение, в которое я занимаюсь саморазвитием и общением с родными и близкими. Например, на днях моя сестра провела для меня урок по игре на фортепиано, было увлекательно.

Напомним, что «СКА-Нефтяник», так и не сыгравший финальный матч с московским «Динамо», сейчас находится в режиме строгой самоизоляции. В рамках проекта клуба «Хроники самоизоляции» игроки хабаровской команды делятся с болельщиками тем, чем занимаются в четырех стенах. О своем добровольном заточении уже рассказали вратарь Виктор Каменев и защитник Юрий Викулин. Ожидаются и другие истории.

О том, как сложится следующий сезон для «красно-черных», и какова будет судьба золотых медалей, которые они должны были разыграть в финале Чемпионата России, в руководстве клуба пока не говорят, ожидая решения федерации.

Недавно в клубе сменился главный тренер - вместо заслуженного Михаила Юрьева пришел Михаил Свешников, взявший в свой тренерский штаб шведа Тони Линдквиста. Из команды ушли нападающий Эрик Петтерссон, который вернулся на родину и будет играть в АИКе, полузащитник Максим Ишкельдин, перешедший к извечному сопернику хабаровчан красноярскому «Енисею», и полузащитник Дмитрий Аникин, который продолжит карьеру в кемеровском «Кузбассе».

Им на смену пришли полузащитник Туомас Мяяття - лучший игрок Шведской Элитсерии прошлого сезона, и полузащитник Дмитрий Сидоров, игравший в «Уральском Трубнике». Также свои контракты продлили: вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Бондаренко и Юрий Викулин, полузащитники Александр Антипов, Станислав Турушев и нападающий Артем Бондаренко.