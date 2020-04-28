«Скучно, конечно, но что делать»: Юрий Викулин, защитник хабаровского «СКА-Нефтяника», о самоизоляции

Хабаровские армейцы продолжают рассказывать, каково это - элитному спортсмену оказаться в самоизоляции, без выматывающих тренировок на льду, без пиковых нагрузок и игры в русский хоккей. В прошлых «Хрониках самоизоляции» своими впечатлениями поделился голкипер «красно-синих» Виктор Каменев, который так и не смог съездить на родину в Мончегорск, сейчас о себе и своей семье рассказывает защитник хабаровских армейцев Юрий Викулин.

- Чем занимаемся? В настоящий момент нахожусь дома - в Красноярске, - рассказывает Юрий Викулин. - Выдалась хорошая погода, уехали за город. Здесь работает дом отдыха. Поехали, прежде всего, ради детей. Чтобы могли погулять, подышать свежим воздухом. А так... сидим дома, как и все, я думаю. Максимум, что можем себе позволить, это сходить в магазин, или мусор выбросить. С детьми играем, занимаемся, уроки у них в онлайн-режиме. Естественно, физические упражнения делаем. Не каждый день, но делаем. Велосипед крутим, статику делаем. Ничего такого особенного. Скучно, конечно, не интересно. Но что делать.

Напомним, что главное противостояние в чемпионате России между пробившимися в финал московскими динамовцами и «СКА-Нефтяником» из Хабаровска так и не состоялось. Матч за золотые медали чемпионата России по русскому хоккею, как и схватка за «бронзу», был отменен решением отечественной Федерации хоккея с мячом. Чиновники долго не могли решить, где же и на каких условиях провести матч, в конце концов в стране не осталось ни одной площадки, не закрытой из-за коронавируса.

Пока в федерации ничего не говорят о том, как планируют выйти из этой ситуации - проводить «золотой» и «бронзовый» матчи позже, либо раздать всем участникам по медалям. Тем временем команды ведут формирование составов уже на следующий сезон. У хабаровчан идут глобальные перемены. Руководство СКА сменило главного тренера, вместо заслуженного Михаила Юрьева, не раз доказывавшего свою компетентность, взяв темную лошадку - Михаила Свешникова. Ему в помощь будет заслуженный «пенсионер» из Швеции - Тони Линдквист, когда-то первый иностранный тренер, выигравший чемпионат России по хоккею с мячом.

Что касается игроков, то «СКА-Нефтяник» покинули нападающий Эрик Петтерссон, который теперь будет носить цвета шведского АИКа, полузащитник Максим Ишкельдин, ушедший к принципиальным соперникам хабаровчан - красноярскому «Енисею», и молодой полузащитник Дмитрий Аникин, который предпочел продолжить карьеру в кемеровском «Кузбассе».

Им на смену пришли полузащитник Туомас Мяяття - лучший игрок Шведской Элитсерии прошлого сезона, и полузащитник Дмитрий Сидоров, игравший в «Уральском Трубнике». Также свои контракты продлили: вратарь Виктор Каменев, защитники Василий Грановский, Юрий Бондаренко и Юрий Викулин, полузащитники Александр Антипов, Станислав Турушев и нападающий Артем Бондаренко.